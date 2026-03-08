Iran vs AS-Israel Terkini: Teheran Membara, 3 WNI Hilang, Konflik Meluas

Serangan Israel ke Iran.(Al Jazeera)

PERANG AS-Israel dengan Iran masih berlanjut. Banyak perkembangan baru yang terjadi.

Berikut perkembangan terbaru dalam perang Timur Tengah pada Minggu (8/3).

1. Iran menargetkan Israel dan Yordania.

Garda Revolusi Iran mengatakan mereka telah meluncurkan rudal ke arah kota-kota Israel, Tel Aviv dan Beersheva, serta pangkalan udara di Yordania.

Wartawan AFP mendengar ledakan di atas Tel Aviv setelah militer mengidentifikasi rudal baru dari Iran.

2. Korban tewas di Libanon meningkat.

Serangan Israel terhadap Libanon menewaskan 394 orang dalam seminggu terakhir, termasuk 83 anak-anak dan 42 perempuan, kata menteri kesehatan negara itu.

Ia mengatakan sembilan petugas penyelamat termasuk di antara yang tewas. Ia mengutuk serangan terhadap tim medis dan ambulans.

3. Warga Iran meninggalkan Beirut.

Lebih dari 100 warga Iran, termasuk beberapa diplomat, dievakuasi dari Beirut semalam dengan pesawat Rusia, kata seorang pejabat Libanon kepada AFP.

Hal ini terjadi setelah Libanon pada Kamis melarang semua aktivitas Garda Revolusi Iran, pendukung utama kelompok militan Libanon, Hizbullah.

4. Pengganti Khamenei.

Badan ulama Iran yang bertugas memilih pemimpin tertinggi negara berikutnya menyepakati seorang kandidat, tetapi namanya belum diumumkan, kata para anggotanya.

Para pejabat Iran telah menolak tuntutan Presiden AS Donald Trump agar ia memiliki suara dalam memilih pengganti.

Militer Israel bersumpah akan menargetkan setiap pengganti dan siapa pun yang berupaya menunjuk pengganti.

5. Gudang bahan bakar dihantam.

Distribusi bahan bakar di ibu kota Iran dihentikan sementara setelah serangan AS-Israel terhadap gudang-gudang tersebut, kata seorang pejabat.

Kebakaran besar terjadi setelah serangan terhadap lima fasilitas di dalam dan sekitar Teheran. Ini menyebabkan kabut gelap di seluruh kota saat pagi tiba, kata wartawan AFP.

6. Ledakan di seluruh Iran.

Ledakan terjadi di provinsi Yazd, Iran tengah, pada Minggu, kata media pemerintah.

Belum jelas apa yang terkena dampaknya, tetapi kantor berita resmi IRNA mengatakan ledakan terjadi di pinggiran kota Yazd.

Ledakan sebelumnya dilaporkan terjadi di bagian lain negara itu, termasuk ibu kota Teheran dan provinsi Isfahan di tengah.

7. Israel menghantam Libanon.

Libanon mengatakan serangan Israel terhadap satu hotel di Beirut menewaskan empat orang.

Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan tepat sasaran di Beirut yang menargetkan komandan dari sayap operasi luar negeri Garda Revolusi Iran, Pasukan Quds.

Di Libanon selatan, tempat Israel memerangi kelompok Hizbullah yang didukung Iran, Kementerian Kesehatan mengatakan delapan orang tewas dalam serangan di lebih dari 20 kota dan desa.

8. Awak kapal hilang.

Tiga awak kapal Indonesia hilang setelah kapal tunda berbendera UEA dihantam ledakan dan tenggelam di Selat Hormuz pada Jumat, kata Kementerian Luar Negeri Jakarta.

Dari tujuh awak kapal, satu orang yang selamat sedang menerima perawatan luka bakar di Oman dan misi pencarian terus dilakukan untuk tiga orang yang hilang.

9. Serangan terhadap negara-negara Teluk.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Bahrain melaporkan serangan baru.

Di Kuwait, dua penjaga perbatasan tewas saat bertugas, kata kementerian dalam negeri. Militer mengatakan tangki bahan bakar di bandara internasional negara itu menjadi sasaran serangan drone.

Kementerian pertahanan Arab Saudi melaporkan mencegat 15 drone, termasuk upaya serangan di kawasan diplomatik ibu kota Riyadh.

Bahrain mengatakan tiga orang terluka akibat puing-puing rudal yang jatuh dan sebuah pabrik desalinasi air rusak.

UEA mengatakan pertahanan udaranya mendeteksi 17 rudal balistik pada Minggu menghancurkan 16, sementara satu jatuh ke laut.

10. IRGC: kami dapat berperang selama enam bulan.

Garda Revolusi Iran mengatakan pasukan negara itu dapat berperang dalam perang intensif selama enam bulan, dengan seorang juru bicara mengatakan rudal yang lebih canggih akan digunakan dalam beberapa hari mendatang.

11. Iran terpaksa merespons.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan negaranya akan terpaksa merespons setiap serangan atau upaya invasi dari negara tetangga.

"Merespons bukan berarti kami memiliki perselisihan dengan negara itu atau ingin mencelakai rakyatnya. Kami akan merespons karena kebutuhan," katanya dalam pernyataan yang disiarkan di televisi pemerintah.

Sehari sebelumnya, Pezeshkian meminta maaf kepada negara-negara tetangga yang menjadi tuan rumah pangkalan militer AS atas serangan di wilayah mereka.

12. Trump menyalahkan Iran atas serangan sekolah.

Presiden AS Donald Trump menyalahkan Iran atas serangan mematikan di sebuah sekolah dasar Iran yang menurut pejabat Iran menewaskan sedikitnya 150 orang.

"Kami pikir itu dilakukan oleh Iran. Karena mereka sangat tidak akurat, seperti yang Anda ketahui, dengan amunisi mereka," kata Trump kepada wartawan di atas pesawat Air Force One.

Investigasi New York Times menemukan bahwa militer AS kemungkinan besar bertanggung jawab.

AFP belum dapat mengakses lokasi kejadian untuk memverifikasi keadaan seputar insiden tersebut atau untuk secara independen mengkonfirmasi jumlah korban. (I-2)