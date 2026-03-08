Serangan Iran ke Negara Teluk Hantam Bandara Kuwait dan Pabrik Air Bahrain

Serangan Israel ke Iran.(Al Jazeera)

IRAN menyerang infrastruktur Teluk pada Minggu (8/3) dengan menghantam tangki bahan bakar di bandara internasional Kuwait dan merusak pabrik desalinasi di Bahrain. Teheran melanjutkan kampanye rudal dan drone-nya terhadap negara-negara tetangganya memasuki minggu kedua.

Dua penjaga perbatasan juga tewas, "Saat menjalankan tugas nasional mereka," kata kementerian dalam negeri Kuwait tanpa menjelaskan lebih lanjut tentang keadaan tersebut.

Negara-negara tetangga menanggung sebagian besar respons Teheran setelah AS dan Israel melancarkan kampanye udara besar-besaran terhadap Iran. Tercatat 16 orang, delapan di antaranya warga sipil, tewas di negara-negara Teluk sejak perang dimulai, menurut perhitungan AFP.

Presiden Iran Massoud Pezeshkian memperingatkan pada Minggu bahwa republik Islam terpaksa untuk merespons terhadap negara-negara tetangganya jika wilayah mereka digunakan untuk menyerangnya.

Pada Sabtu, presiden meminta maaf kepada negara-negara tetangga yang menjadi tuan rumah pangkalan militer AS atas serangan di wilayah mereka.

Negara-negara Teluk mengatakan wilayah mereka tidak digunakan dalam serangan terhadap Iran dan sebelum perang dimulai mereka berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan tindakan tersebut.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait melaporkan serangan baru, setelah ledakan keras terdengar di Dubai dan Manama, Bahrain, sehari sebelumnya.

Tangki bahan bakar di bandara internasional Kuwait menjadi sasaran serangan drone, kata militer.

Kantor Berita Kuwait (Kuwait News Agency) mengatakan kebakaran di bandara berhasil dikendalikan dan melaporkan tidak ada cedera serius.

Militer menyebut serangan drone itu sebagai penargetan langsung terhadap infrastruktur vital.

Pernyataan terpisah mengatakan beberapa fasilitas sipil mengalami kerusakan material akibat pecahan dan puing-puing yang jatuh dari operasi pencegatan.

Ancaman drone

Perusahaan minyak nasional Kuwait mengumumkan pengurangan produksi minyak mentah sebagai tindakan pencegahan. Militer negara itu mengatakan pada Minggu bahwa mereka menanggapi beberapa serangan drone dan rudal.

Pihak berwenang mengatakan gedung utama untuk jaminan sosial Kuwait menjadi sasaran, menyebabkan kerusakan material, dan gedung tersebut tidak akan menerima pengunjung pada Minggu.

Kementerian Dalam Negeri Bahrain mengatakan pada Minggu bahwa serangan drone Iran merusak pabrik desalinasi air, menuduh Teheran secara acak menargetkan infrastruktur sipil.

Korps Garda Revolusi Iran mengatakan pada Sabtu bahwa mereka menyerang pangkalan Juffair Amerika Serikat di Bahrain. Pangkalan itu digunakan untuk menyerang pabrik desalinasi Iran sebelumnya pada hari itu.

Kantor komunikasi nasional Bahrain kemudian mengatakan serangan Iran terhadap fasilitas desalinasi tidak berdampak pada pasokan air atau kapasitas jaringan.

Puing-puing rudal yang berjatuhan juga melukai tiga orang dan merusak gedung universitas di daerah Muharraq, kata kementerian dalam negeri dalam pernyataan terpisah.

Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengatakan pada Minggu bahwa mereka mencegat 33 drone, menambahkan bahwa tidak ada laporan kerusakan atau korban jiwa akibat serangan tersebut.

Di antaranya drone yang ditujukan ke kawasan diplomatik Riyadh yang juga berhasil digagalkan tanpa kerusakan material atau cedera sipil, kata juru bicara kementerian. Ia menambahkan bahwa ibu kota dan daerah sekitarnya menjadi sasaran 26 drone.

Menurut Kementerian Pertahanan Saudi, satu drone menargetkan ladang minyak Shaybah di tenggara negara itu.

Berada di bawah kendali musuh

Emirat Arab mengatakan pertahanan udaranya mendeteksi 17 rudal balistik pada Minggu. Pihaknya menghancurkan 16 dan satu jatuh ke laut serta mencegat 113 dari 117 drone yang terdeteksi dengan empat jatuh di dalam negeri.

Meskipun presiden Iran meminta maaf kepada negara-negara Teluk atas serangan sebelumnya, beberapa jam kemudian kepala kehakiman Iran mengatakan serangan akan terus berlanjut di lokasi-lokasi di negara-negara Teluk yang berada di bawah kendali musuh.

Presiden Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan mengatakan dalam pidato yang jarang disiarkan televisi bahwa Emirat berada dalam periode perang dan akan muncul lebih kuat darinya.

Otoritas Dubai mengatakan pada Sabtu bahwa seorang warga negara Pakistan tewas akibat puing-puing dari pencegatan udara.

Dubai sempat menutup bandara utamanya, bandara tersibuk di dunia untuk lalu lintas internasional, pada Sabtu setelah pihak berwenang mengatakan satu objek tak dikenal dicegat di dekatnya.

Seorang saksi mata mengatakan kepada AFP tentang ledakan keras di area tersebut yang diikuti oleh kepulan asap. Rekaman yang diverifikasi oleh AFP merekam suara drone yang diikuti oleh ledakan keras dan kepulan asap di dekat ruang tunggu bandara.

Pemerintah mengatakan telah terjadi insiden kecil akibat jatuhnya puing-puing setelah pencegatan, tanpa menyebutkan bandara secara langsung. Dikatakan tidak ada korban luka. (AFP/I-2)