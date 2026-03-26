Arab Saudi Sambut Keputusan PBB soal Serangan Iran

PEMERINTAH Arab Saudi menyatakan dukungannya atas keputusan Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang secara bulat mengadopsi resolusi terkait dampak serangan Iran terhadap sejumlah negara di kawasan Timur Tengah.

Resolusi yang disepakati dalam sesi ke-61 dewan tersebut membahas serangan yang menyasar Arab Saudi serta negara lain seperti Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Yordania.

Kementerian Luar Negeri Saudi menilai adopsi resolusi secara konsensus mencerminkan sikap tegas komunitas internasional dalam menolak serangan tersebut, sekaligus mengecamnya sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

"Kerajaan kembali mengecam serangan Iran terhadap Kerajaan Saudi dan negara-negara di kawasan, yang merupakan pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan negara dan integritas teritorial sekaligus pelanggaran nyata terhadap piagam dan hukum internasional," kata Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataan resminya, Kamis (26/3).

Lebih lanjut, Saudi menekankan bahwa serangan terhadap negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik merupakan bentuk agresi yang tidak dapat dibenarkan.

"Menargetkan negara-negara yang bukan pihak dalam konflik merupakan tindakan agresi terang-terangan yang tidak dapat dibenarkan atau diterima," sebutnya.

Pernyataan ini menegaskan posisi Riyadh yang menilai tindakan tersebut sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan sekaligus pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum internasional. (AFP/H-4)