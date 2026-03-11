4 Diplomat Iran Tewas dalam Serangan Hotel di Beirut

Headline
PEMERINTAH Iran menyebut empat diplomatnya tewas dalam serangan udara Israel yang menghantam sebuah hotel di tepi pantai Beirut, Libanon, pada akhir pekan lalu. Teheran menyebut serangan itu sebagai aksi teror.
Misi tetap Iran untuk PBB menyampaikan tuduhan tersebut melalui surat kepada Sekretaris Jenderal PBB. Dalam surat itu disebutkan serangan yang terjadi pada Minggu dini hari di Ramada Hotel Beirut menyebabkan empat diplomat Iran tewas.
Menurut pernyataan Iran, serangan itu mengakibatkan meninggalnya empat diplomat yang berada di lokasi.
Militer Israel sebelumnya telah mengakui bertanggung jawab atas serangan tersebut. Mereka menyatakan operasi itu merupakan serangan presisi yang menargetkan tokoh penting di Korps Garda Revolusi Islam, khususnya unit operasi luar negeri mereka, Pasukan Quds.
Ketegangan diplomatik pun meningkat setelah duta besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, menuduh Dewan Keamanan PBB mengabaikan insiden tersebut.
“Dewan Keamanan menutup mata terhadap pelanggaran serius ini, padahal mereka memiliki tanggung jawab utama menurut Piagam PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional,” ujar Iravani kepada wartawan di New York.
Dia juga menyebut serangan terhadap hotel di Beirut itu sebagai serangan teroris serius sekaligus kejahatan perang. (AFP/Z-2)
