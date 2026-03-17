PBB Sebut Israel Lakukan Kejahatan Perang di Libanon

PIHAK Israel telah memperbarui perintah evakuasi paksa untuk sebagian besar wilayah Libanon selatan, yang mencakup sekitar 14 persen wilayah Libanon, di sebelah utara Sungai Litani.

Selain itu, setidaknya 886 orang telah tewas sejak 2 Maret, termasuk seorang tentara Libanon yang meninggal karena luka-lukanya dan empat lainnya yang terluka akibat serangan artileri Israel.

Israel mengatakan pihaknya tidak menargetkan tentara Libanon karena pertempuran mereka bukan dengan mereka, melainkan dengan Hizbullah. Namun, Israel menyatakan bahwa Libanon adalah zona pertempuran aktif, sehingga korban jiwa seperti ini memang sudah diperkirakan.

Terakhir, Kantor Hak Asasi Manusia PBB menyatakan bahwa pembunuhan terhadap petugas kesehatan dan serangan udara terhadap para pengungsi dapat dianggap sebagai kejahatan perang berdasarkan hukum internasional. Mereka mengutip beberapa contoh, termasuk serangan udara semalam pada tanggal 12 Maret di tepi pantai Beirut yang menewaskan 12 orang yang berkemah di sana setelah mengungsi dari tempat lain di Beirut.

Pusat operasi darurat Kementerian Kesehatan Libanon mengatakan satu orang tewas dan sembilan lainnya luka-luka dalam serangan udara Israel di Jalan Bandara Beirut, demikian dilaporkan Kantor Berita Nasional. (Aljazeera/P-3)