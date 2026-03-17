100 Situs Peradaban Bangsa Persia di Iran Diserang AS dan Israel

Headline
KEMENTERIAN Warisan Budaya dan Pariwisata Iran mengatakan serangan AS dan Israel telah menghancurkan lebih dari 100 situs bersejarah di negara itu.
"Jumlah situs bersejarah dan budaya yang rusak akibat serangan AS dan rezim Zionis di berbagai tempat telah mencapai 108," kata kementerian tersebut seperti dikutip kantor berita Tasnim, Selasa (17/3).
Dari jumlah tersebut, 60 situs terletak di Teheran, 19 di Isfahan, dan 12 di provinsi Kurdistan barat laut.
Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai menyerang sejumlah target di Iran, termasuk Teheran. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan, korban sipil dan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khameni.
Iran kemudian membalas agresi militer tersebut dengan menyerang wilayah Israel, serta target militer AS di Timur Tengah. (Ant/P-3)
Iran juga menuduh Uni Eropa melakukan kemunafikan dan standar ganda setelah kepala kebijakan luar negeri blok tersebut mengkritik serangan Hizbullah terhadap Israel.
Iran menyatakan telah menyerang pangkalan AS Victoria di Irak, pangkalan udara Ali al-Salem di Kuwait, pangkalan udara Prince Sultan di Arab Saudi,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved