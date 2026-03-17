Perang Drone: MQ-9 Reaper AS Hancurkan Ratusan Target Militer Iran

Drone MQ-9 Reaper.

PETA kekuatan udara di Timur Tengah mengalami pergeseran signifikan. Saat Presiden AS Donald Trump memerintahkan serangan luas terhadap situs militer Iran baru-baru ini, bukan jet tempur siluman yang pertama kali melintasi perbatasan, melainkan armada drone MQ-9 Reaper yang bergerak lambat tetapi mematikan.

Meskipun drone Shahed milik Iran sering menjadi sorotan karena menyerang aset-aset Amerika, AS kini melancarkan perang drone tandingan. MQ-9 Reaper digunakan secara masif untuk menyerang rudal, drone, dan menyediakan pengintaian medan perang yang vital di wilayah kedaulatan Iran.

Transformasi Taktis: Dari B-2 ke MQ-9

Pada medio Juni lalu, pembom siluman B-2 masih menjadi andalan untuk menembus situs nuklir Teheran. Namun, dalam dua minggu terakhir, peran tersebut diambil alih oleh Reaper. Drone yang dikendalikan dari jarak jauh oleh pilot di Amerika Serikat ini mencatatkan rekor pertempuran baru yang sebelumnya dirahasiakan.

Salah satu peningkatan krusial ialah penggunaan Small Diameter Bombs (SDB) seberat 250 pon. Dilengkapi dengan sayap lipat, bom ini memungkinkan Reaper menghantam target yang berada jauh di luar jangkauan rudal Hellfire tradisional.

Analisis Pakar: "Sangat jelas bahwa drone memiliki tempat di lingkungan udara yang diperebutkan," ujar Caitlin Lee, direktur kebijakan akuisisi dan teknologi di Rand. Ia menekankan bahwa Reaper sangat efektif untuk aspek persistensi dan penargetan target bergerak.

Statistik dan Risiko Operasi di Iran

Parameter Operasi Detail Data Jumlah Orbit Drone Lebih dari 10 orbit sekaligus di atas Iran Total Unit Dibangun 575 unit (Produksi ditutup tahun lalu) Estimasi Harga Sekitar Rp250 Miliar per unit (US$16 Juta) Kerugian Aset Sekitar 12 unit MQ-9 jatuh/ditembak dalam sepekan terakhir

Kelemahan dan Ancaman Rudal Iran

Operasi ini tidak berjalan tanpa hambatan. Kecepatan Reaper yang rendah membuatnya rentan terhadap sistem pertahanan udara Iran. Setidaknya setengah lusin MQ-9 jatuh dalam konflik dengan Houthi di Yaman sebelumnya dan sistem rudal yang sama kini mengancam operasi di langit Iran.

Militer AS bahkan harus mengambil langkah ekstrem jika drone mereka mengalami kerusakan teknis atau tertembak. Operator sering kali diperintahkan untuk menabrakkan drone ke tanah atau meledakkannya demi menghancurkan sensor canggih agar teknologinya tidak dipelajari oleh pihak Iran.

Masa Depan Drone Nonsiluman

Kendati menunjukkan performa gemilang di Iran, Pentagon tetap mendorong pensiunnya MQ-9 Reaper. Para pengkritik berpendapat bahwa drone ini terlalu mudah ditembak jatuh jika berhadapan dengan lawan yang memiliki pertahanan udara canggih seperti Tiongkok.

Namun, bagi komandan di lapangan, kemampuan Reaper untuk mengintai selama 20 jam tanpa henti dan mengirimkan video real-time ke pusat komando tetap menjadi aset yang belum tergantikan oleh jet tempur berawak mana pun saat ini. (WSJ/I-2)