Ratusan Situs Bersejarah Iran Termasuk Istana Golestan Rusak

KEMENTERIAN Warisan Budaya dan Pariwisata Iran mengungkapkan data memprihatinkan terkait dampak serangan militer Amerika Serikat (AS) dan Israel yang dimulai sejak 28 Februari 2026.

Hingga Selasa (17/3/2026), tercatat sebanyak 108 situs bersejarah dan budaya di berbagai wilayah Iran mengalami kerusakan akibat gelombang ledakan dan serangan langsung.

Kantor berita Tasnim melaporkan bahwa sebaran kerusakan situs ini terkonsentrasi di pusat-pusat kebudayaan utama Iran. Sebanyak 60 situs berada di Teheran, 19 situs di Isfahan, dan 12 situs lain di provinsi Kurdistan.

Situs Utama yang Terdampak: Istana Golestan (Teheran): Situs Warisan Dunia UNESCO peninggalan Dinasti Qajar. Laporan menyebutkan kaca patri dan hiasan dinding cermin hancur akibat gelombang kejut.

Istana Chehel Sotoun (Isfahan): Istana era Safavid yang ikonik dengan 20 pilar kayunya dilaporkan mengalami kerusakan struktur.

Masjid Jameh (Isfahan): Masjid tertua di Iran yang merekam sejarah arsitektur selama 1.000 tahun.

Lembah Khorramabad: Kawasan prasejarah yang menyimpan bukti hunian manusia sejak 63.000 SM.

Dampak Strategis Serangan 28 Februari

Konflik ini meletus setelah AS dan Israel melancarkan operasi militer bersama yang menargetkan sejumlah titik strategis di Iran. Serangan tersebut tidak hanya menghancurkan infrastruktur militer, tetapi juga menyebabkan jatuhnya korban sipil dan tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Iran telah melakukan aksi balasan dengan menyerang wilayah Israel serta pangkalan-pangkalan militer AS di Timur Tengah, yang semakin memperluas zona konflik dan mengancam lebih banyak situs bersejarah di kawasan tersebut.

Upaya Penyelamatan Artefak

Direktur Kompleks Warisan Dunia Istana Golestan, Afarin Emami, menyatakan bahwa sebagian besar koleksi museum dan artefak berharga telah dievakuasi ke lokasi penyimpanan aman beberapa pekan sebelum eskalasi memuncak. Namun, ia menekankan bahwa struktur bangunan bersejarah itu sendiri adalah artefak yang tidak mungkin dipindahkan.

UNESCO berulang kali mengingatkan semua pihak yang bertikai untuk menghormati Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Kekayaan Budaya dalam Konflik Bersenjata. Namun, penggunaan persenjataan berat di area perkotaan padat sejarah membuat kerusakan kolateral menjadi sulit dihindari.

Wilayah Jumlah Situs Rusak Teheran (Ibu Kota) 60 Isfahan 19 Kurdistan 12 Wilayah Lain 17

