Kent Mundur dan Sebut Ada Agenda Tersembunyi dari Agresi Amerika ke Iran

Joe Kent(X)

DALAM suratnya kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berisi pengunduran dirinya sebagai Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional AS, Joe Kent mengatakan bahwa ia mendukung “nilai-nilai dan kebijakan luar negeri” yang dikampanyekan Trump pada tahun 2016, 2020, dan 2024, dan yang menurutnya telah ia terapkan pada masa jabatan pertamanya.

Kent mengatakan bahwa pada masa jabatan pertamanya, Trump telah memahami lebih baik daripada presiden modern mana pun bagaimana menerapkan kekuatan militer secara tegas tanpa menyeret AS ke dalam perang yang tak berkesudahan.

Namun di awal masa jabatan keduanya, katanya, “para pejabat tinggi Israel dan anggota berpengaruh dari media Amerika melancarkan kampanye disinformasi yang sepenuhnya merusak platform 'America First' Anda dan menabur sentimen pro-perang untuk mendorong perang dengan Iran”.

“Ruang gema ini digunakan untuk menipu Anda agar percaya bahwa Iran merupakan ancaman nyata bagi Amerika Serikat, dan bahwa Anda harus menyerang sekarang, karena ada jalan yang jelas menuju kemenangan cepat,” tambahnya.

“Ini adalah kebohongan dan merupakan taktik yang sama yang digunakan Israel untuk menarik kita ke dalam perang Irak yang membawa bencana.” (Aljazeera/P-3)