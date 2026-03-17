Lawan Trump Perangi Iran, Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional AS Mengundurkan Diri

Cuitan Kepala Pusat Kontraterorisme Nasional Amerika Serikat, Joe Kent.(X)

KEPALA Pusat Kontraterorisme Nasional Amerika Serikat, Joe Kent, telah mengundurkan diri karena perang AS-Israel di Iran.

“Dengan hati nurani yang bersih, saya tidak dapat mendukung perang yang sedang berlangsung di Iran,” tulis Kent dalam sebuah surat kepada Donald Trump yang diunggah di X.

“Iran tidak menimbulkan ancaman langsung bagi negara kita, dan jelas bahwa kita memulai perang ini karena tekanan dari Israel dan lobi Amerika yang kuat.”

Baca juga : Netanyahu Beri Tahu Trump 50 Menit sebelum Serangan Israel ke Doha

Sebelumnya, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk mengatakan negaranya tidak akan mengirim pasukan untuk berpartisipasi dalam perang melawan Iran, setelah Presiden Trump meminta sekutu untuk membantu membentuk koalisi guna mengamankan Selat Hormuz.

"Pemerintah Polandia tidak merencanakan ekspedisi apa pun ke Iran, dan ini tidak menimbulkan keraguan dari pihak sekutu kami,” kata Tusk sebelum pertemuan pemerintah.

Dia mengatakan ini mencakup pasukan darat, udara, dan angkatan laut Polandia, yang masih terus dibangun dalam menghadapi konflik perbatasan di Ukraina. (Aljazeera/P-3)