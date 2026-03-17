Ferdian Ananda Majni
17/3/2026 13:54
Israel Siapkan 450 Ribu Pasukan Cadangan untuk Libanon
Asap membubung pasca-serangan udara Israel di pinggiran selatan Beirut, Libanon, Selasa (10/3/2026)(Xinhua/Bilal Jawich)

PEMERINTAH Israel dilaporkan sedang mempertimbangkan mobilisasi hingga 450 ribu tentara cadangan sebagai bagian dari persiapan kemungkinan operasi darat ke Libanon, di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan.

Rencana tersebut diungkap lembaga penyiaran publik Israel yang menyebut langkah itu sebagai upaya antisipasi menghadapi potensi eskalasi konflik. 

Laporan Middle East Monitor menyebut militer dan badan keamanan Israel telah mengajukan permintaan resmi terkait mobilisasi besar tersebut.

Proposal itu diperkirakan akan segera diajukan kepada para menteri kabinet serta Komite Luar Negeri dan Pertahanan Knesset untuk memperoleh persetujuan.

Saat ini, batas maksimal mobilisasi pasukan cadangan Israel berada di kisaran 260 ribu personel, sesuai keputusan pemerintah pada Januari lalu. Jika rencana baru disahkan, jumlah tersebut akan meningkat signifikan dan melampaui batas yang berlaku saat ini.

Langkah ini diambil ketika ketegangan dengan Libanon meningkat dan militer Israel mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk perluasan operasi hingga kemungkinan invasi darat.

Sebelumnya, Israel telah mengerahkan sekitar 100 ribu pasukan cadangan untuk mendukung operasi militer terhadap Iran dan Libanon. Pasukan tersebut terdiri dari berbagai unit, termasuk intelijen militer, guna memperkuat skala operasi dan potensi perluasan konflik.

Mengutip laporan Walla, Anadolu menyebut pengerahan tersebut ditujukan untuk memperkuat seluruh sektor di bawah Operation Roaring Lion, sandi operasi militer yang sedang berlangsung terhadap Iran. (Fer/I-1)



Editor : Irvan Sihombing
