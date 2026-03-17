Serangan Udara Israel di Beirut: Korban Berjatuhan, 1 Juta Warga Mengungsi

SERANGAN udara Israel kembali menggempur tiga wilayah di Beirut pada Selasa (17/3) pagi. Serangan masif ini terjadi di tengah krisis kemanusiaan yang semakin memburuk, di mana otoritas Libanon melaporkan lebih dari satu juta orang telah kehilangan tempat tinggal akibat pertempuran yang pecah dalam dua pekan terakhir.

Berdasarkan laporan kantor berita resmi Libanon, National News Agency (NNA), jet tempur Israel menyasar wilayah Kafaat dan Haret Hreik. Selain itu, sebuah serangan udara juga menghantam gedung apartemen pemukiman di wilayah Doha Aramoun.

Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan seorang perempuan asal Ethiopia terluka dalam serangan tersebut. Pihak Israel telah mengonfirmasi serangan ini dengan dalih menargetkan infrastruktur milik kelompok militan Hizbullah.

Eskalasi Konflik Sejak Awal Maret

Libanon terseret ke dalam pusaran perang Timur Tengah pada 2 Maret lalu, setelah Hizbullah meluncurkan serangan ke Israel. Aksi tersebut merupakan respons atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel.

Sejak saat itu, Israel membalas dengan serangan udara luas ke wilayah utara dan melakukan inkursi pasukan ke daerah perbatasan. Tak hanya di Beirut, militer Israel juga mengeklaim telah meluncurkan "gelombang serangan skala besar" di ibu kota Iran, Teheran, serta menargetkan berbagai infrastruktur Hezbollah.

Korban Jiwa dan Krisis Pengungsi

Data terbaru dari Kementerian Kesehatan Libanon per Senin (16/3) mencatat dampak mematikan dari konflik ini. Sebanyak 886 orang dilaporkan tewas, termasuk 67 perempuan dan 111 anak-anak. Selain itu, sebanyak 2.141 orang lainnya mengalami luka-luka.

Situasi di lapangan menunjukkan perpindahan penduduk secara masif. Lebih dari satu juta orang kini tercatat sebagai pengungsi, dengan lebih dari 130.000 orang di antaranya menempati lebih dari 600 tempat penampungan kolektif.

Militer Israel sendiri telah mengeluarkan peringatan evakuasi menyeluruh untuk wilayah Lebanon selatan, yang mencakup area sejauh lebih dari 40 kilometer dari perbatasan.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, memberikan peringatan keras bahwa warga Libanon yang mengungsi dilarang kembali ke rumah mereka di wilayah selatan. "Warga Libanon yang mengungsi tidak boleh kembali ke rumah mereka di selatan wilayah Litani sampai keamanan penduduk di utara (Israel) terjamin," tegas Katz.

Kondisi ini menandakan bahwa gencatan senjata atau kepulangan warga sipil ke wilayah konflik masih jauh dari kepastian, sementara operasi militer terus meluas hingga ke jantung ibu kota. (AFP/Z-2)