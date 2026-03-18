Dikecam Trump, NATO Berupaya Buka Selat Hormuz

Selat Hormuz.(Google Maps.)

SEKRETARIS Jenderal NATO Mark Rutte mengatakan bahwa sekutu NATO sedang membahas secara kolektif bagaimana Selat Hormuz dapat dibuka kembali.

“Kita semua tentu sepakat bahwa perdagangan harus dibuka kembali. Dan yang saya tahu adalah bahwa sekutu sedang bekerja sama, mendiskusikan bagaimana cara melakukannya. Mereka sedang berupaya secara kolektif untuk menemukan jalan keluar,” kata Rutte kepada wartawan selama kunjungannya ke Norwegia.

Pernyataan tersebut disampaikan beberapa jam setelah Presiden AS Donald Trump mengecam negara-negara NATO karena menolak mengirimkan angkatan laut mereka ke Selat Hormuz. (Aljazeera/P-3)