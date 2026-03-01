Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Tentara Iran Menembak Jatuh 10 Drone Canggih

Cahya Mulyana
01/3/2026 23:53
Tentara Iran Menembak Jatuh 10 Drone Canggih
Drone Shahed((iiss.org))

TENTARA Iran mengumumkan telah menembak jatuh 10 drone canggih di seluruh negeri hari ini, sehingga total drone yang telah ditembak jatuh hingga kini mencapai 22. Menurut pejabat Iran, sebagian besar merupakan drone Hermes yang diduga milik pasukan Israel dan Amerika Serikat.

Otoritas Iran menegaskan bahwa ini merupakan momen perlawanan skala penuh. Mereka menyatakan akan membalas dengan sekuat tenaga, dan menegaskan bahwa kemampuan militer paling canggih mereka, termasuk beberapa sistem misil mutakhir, belum dikerahkan.

Pejabat Iran memperingatkan bahwa baik Amerika Serikat maupun Israel akan membayar “harga yang berat” dalam beberapa hari mendatang.

Konflik ini digambarkan berbeda dari konfrontasi sebelumnya. Para pemimpin Iran menyebutnya sebagai perang eksistensial – perang di mana, menurut mereka, tidak akan ada mundur, kompromi, atau menyerah sampai Iran menunjukkan kemampuannya membela diri serta mempertahankan yang mereka sebut martabat dan kemerdekaannya. (Aljazeera/P-3)

 



Editor : Cahya Mulyana
