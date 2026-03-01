Tentara Iran Menembak Jatuh 10 Drone Canggih

Headline
TENTARA Iran mengumumkan telah menembak jatuh 10 drone canggih di seluruh negeri hari ini, sehingga total drone yang telah ditembak jatuh hingga kini mencapai 22. Menurut pejabat Iran, sebagian besar merupakan drone Hermes yang diduga milik pasukan Israel dan Amerika Serikat.
Otoritas Iran menegaskan bahwa ini merupakan momen perlawanan skala penuh. Mereka menyatakan akan membalas dengan sekuat tenaga, dan menegaskan bahwa kemampuan militer paling canggih mereka, termasuk beberapa sistem misil mutakhir, belum dikerahkan.
Pejabat Iran memperingatkan bahwa baik Amerika Serikat maupun Israel akan membayar “harga yang berat” dalam beberapa hari mendatang.
Konflik ini digambarkan berbeda dari konfrontasi sebelumnya. Para pemimpin Iran menyebutnya sebagai perang eksistensial – perang di mana, menurut mereka, tidak akan ada mundur, kompromi, atau menyerah sampai Iran menunjukkan kemampuannya membela diri serta mempertahankan yang mereka sebut martabat dan kemerdekaannya. (Aljazeera/P-3)
Beberapa pesawat tempur AS jatuh di Kuwait utara pada Senin pagi. Kemenhan Kuwait pastikan seluruh kru selamat dan evakuasi medis telah dilakukan. Investigasi dimulai.
Presiden AS Donald Trump menyebut operasi militer terhadap Iran bisa berlangsung hingga empat minggu dan memperingatkan kemungkinan korban tambahan.
Amerika Serikat konfirmasi 3 anggota militer tewas dan 5 luka-luka akibat operasi terhadap Iran. USS Abraham Lincoln aman meski misil diluncurkan.
Angka kelahiran Jepang 2025 jatuh ke rekor terendah 705.809 bayi. Pemerintah fokus naikkan pendapatan generasi muda untuk atasi krisis demografi yang kian akut.
Kerusuhan di penjara regional Jalisco, Meksiko, dipicu serangan kelompok bersenjata yang menewaskan satu petugas dan membuat 23 narapidana melarikan diri.
