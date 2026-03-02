Kementerian Pertahanan: Sejumlah Pesawat Tempur AS Jatuh di Kuwait

Headline
KEMENTERIAN Pertahanan Kuwait melaporkan insiden jatuhnya beberapa pesawat tempur milik Amerika Serikat (AS) di wilayahnya pada Senin (2/3) pagi. Meski demikian, otoritas memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Kuwait dalam pernyataan resminya melalui kantor berita negara KUNA mengonfirmasi bahwa seluruh awak pesawat berhasil selamat.
"Beberapa pesawat tempur AS jatuh pagi ini. Kami mengonfirmasi bahwa semua anggota kru selamat," ungkap juru bicara tersebut.
Segera setelah insiden terjadi, otoritas setempat meluncurkan operasi pencarian dan penyelamatan (SAR). Para kru berhasil dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan evaluasi serta perawatan medis. Saat ini, kondisi mereka dilaporkan dalam keadaan stabil.
Terkait penyebab kecelakaan, pihak kementerian menyatakan bahwa investigasi tengah dilakukan. Pemerintah Kuwait juga terus melakukan koordinasi langsung dengan pasukan militer AS untuk menyelidiki keadaan di sekitar lokasi kejadian serta menerapkan prosedur teknis bersama.
Sebelumnya, rekaman video yang beredar di media sosial pada Senin pagi menunjukkan momen jatuhnya sebuah jet tempur AS di wilayah utara Kuwait. Lokasi jatuhnya pesawat-pesawat tersebut kini dalam pengamanan ketat untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.
Kuwai termasuk di antara negara-negara di kawasan Timur Tengah tempat pangkalan Amerika Serikat yang diserang oleh Iran. (Alarabiya/B-3)
