Pesawat C-130 Hibah Amerika Serikat Jatuh di Kolombia, 33 Prajurit Tewas

Tentara dan penyelamat di dekat pesawat Hercules yang jatuh di Puerto Leguizamo, Kolombia, pada Senin.(Daniel Ortiz/AFP via Getty Images)

SEBUAH pesawat transportasi militer yang mengangkut 121 orang, mayoritas merupakan personel militer, jatuh sesaat setelah lepas landas di Puerto Leguizamo, Kolombia, pada Senin waktu setempat. Insiden tragis ini menewaskan sedikitnya 33 orang dan menyebabkan 81 lainnya luka-luka.

Wakil Wali Kota Puerto Leguízamo, Carlos Claros, dalam unggahan video di media sosial mengonfirmasi bahwa jenazah para korban telah dievakuasi ke kamar jenazah kota kecil tersebut. Dua klinik setempat menjadi garda terdepan dalam menangani korban luka sebelum akhirnya mereka diterbangkan ke kota-kota besar untuk perawatan intensif.

"Saya ingin berterima kasih kepada warga Puerto Leguizamo yang turun tangan membantu para korban kecelakaan ini," ujar Claros dalam wawancara dengan stasiun televisi RCN.

Baca juga : Memanas! Petro dan Noboa Saling Serang Terkait Insiden Bom di Perbatasan Kolombia-Ekuador

Detail Penerbangan dan Investigasi

Menteri Pertahanan Kolombia, Pedro Sanchez, melalui platform X menyatakan bahwa pesawat nahas tersebut sedang dalam misi mengangkut pasukan menuju kota lain di Provinsi Putumayo--wilayah Amazon yang berbatasan langsung dengan Ekuador dan Peru.

Angkatan Udara Kolombia merinci bahwa pesawat jenis Hercules C-130 tersebut membawa 110 prajurit dan 11 kru pesawat. Meski data awal menyebutkan 77 orang berhasil diselamatkan dengan luka-luka, juru bicara Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa investigasi masih berlangsung untuk memastikan jumlah final korban jiwa.

Polemik Modernisasi Alutsista

Presiden Gustavo Petro menanggapi insiden ini dengan menyoroti urgensi modernisasi alutsista. Ia mengeklaim upaya pembaruan pesawat militer selama ini terhambat oleh "kendala birokrasi" dan memperingatkan akan adanya konsekuensi bagi pejabat yang lalai.

Baca juga : Donald Trump dan Gustavo Petro Jalin 'Pakta Kebebasan' di Gedung Putih

"Jika pejabat administrasi sipil atau militer tidak mampu menjawab tantangan ini, mereka harus dicopot dari jabatannya," tegas Petro.

Namun, pernyataan presiden memicu kritik. Sejumlah pihak menuding kebijakan pemotongan anggaran di era Petro justru berdampak pada berkurangnya jam terbang kru, yang secara langsung memengaruhi profesionalisme dan kesiapsiagaan di lapangan.

Kondisi Kelayakan Pesawat

Pakar penerbangan dan analis militer, Erich Saumeth, mengungkapkan bahwa pesawat Hercules yang jatuh tersebut merupakan hibah dari Amerika Serikat pada tahun 2020. Pesawat ini tercatat telah menjalani prosedur overhaul atau pemeriksaan menyeluruh pada tahun 2023, termasuk penggantian komponen kunci dan inspeksi mesin.

"Kecil kemungkinan pesawat ini jatuh karena kelangkaan suku cadang berkualitas," ujar Saumeth. Ia menekankan bahwa penyelidikan harus fokus pada mengapa mesin pesawat bermesin empat baling-baling tersebut gagal berfungsi sesaat setelah take-off.

Sejauh ini, Menhan Sanchez menyatakan tidak ada indikasi pesawat tersebut menjadi sasaran serangan kelompok pemberontak yang aktif di wilayah Putumayo. "Kecelakaan ini sangat menyakitkan bagi negara," tulisnya. (NBC/B-3)