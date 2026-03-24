Dari Spirit Idul Fitri ke Transformasi Sosial Ekonomi

IDUL Fitri seharusnya menjadi puncak kemenangan atas hawa nafsu. Setelah sebulan menjalani disiplin puasa menahan lapar, emosi, dan dorongan konsumsi, manusia diingatkan kembali pada nilai kesederhanaan, empati, dan pengendalian diri. Namun, di balik pesan spiritual tersebut, Idul Fitri juga menghadirkan dinamika lain yang tidak kalah besar: ia menjadi salah satu peristiwa ekonomi terbesar dalam siklus tahunan Indonesia.

Setiap tahun, ia justru menjelma menjadi puncak konsumsi. Di satu sisi, manusia merayakan keberhasilan menahan diri; di sisi lain, pasar menyaksikan ledakan belanja yang kerap melampaui kebutuhan. Di titik itulah pertanyaan mendasar muncul: apakah kita benar-benar kembali ke fitrah atau sekadar berpindah dari puasa menuju euforia konsumsi?

Fenomena itu bukan sekadar kesan, melainkan realitas yang terukur. Bank Indonesia mencatat kebutuhan uang tunai selama Idul Fitri 1446 Hijriah pada 2025 mencapai Rp160,3 triliun, meningkat 8,6% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk 2026, jumlah tersebut diproyeksikan naik menjadi sekitar Rp185,6 triliun. Dalam waktu singkat, total perputaran uang selama Ramadan-Lebaran bahkan diperkirakan berada pada kisaran Rp180 triliun-Rp190 triliun.

LEDAKAN KONSUMSI DAN MESIN LIKUIDITAS

Angka-angka tersebut menegaskan satu hal: Lebaran ialah salah satu mesin likuiditas terbesar dalam siklus ekonomi Indonesia. Konsumsi rumah tangga melonjak, sektor perdagangan dan jasa bergerak cepat, dan aktivitas ekonomi menjalar hingga ke pelosok daerah.

Lebaran, dengan demikian, bukan hanya peristiwa keagamaan, melainkan juga momentum ekonomi makro yang sangat signifikan.

Namun, di balik besarnya angka itu, pertanyaan yang lebih penting justru muncul: apakah lonjakan konsumsi itu mampu menciptakan kesejahteraan yang bertahan atau hanya menghadirkan ilusi kemakmuran sesaat?

REDISTRIBUSI EKONOMI DARI KOTA KE DESA

Kementerian Perhubungan mencatat jumlah pemudik Lebaran 2025 mencapai sekitar 154,6 juta orang, sementara untuk Lebaran 2026 diproyeksikan sekitar 143,9 juta orang melakukan perjalanan ke berbagai daerah di Indonesia. Mobilitas sosial berskala besar itu menciptakan efek ekonomi yang luas, yakni menggerakkan sektor transportasi, perdagangan, hingga usaha mikro di daerah tujuan mudik.

Skala aktivitas tersebut menunjukkan Idul Fitri bukan sekadar perayaan religius, melainkan juga peristiwa sosial ekonomi yang sangat signifikan. Arus manusia itu bukan sekadar perpindahan geografis, tetapi juga perpindahan daya beli.

Pendapatan yang dihasilkan di kota-kota besar mengalir ke daerah asal, menciptakan efek pengganda bagi ekonomi lokal. Sektor informal, UMKM, dan perdagangan desa mendapatkan dorongan signifikan dalam waktu singkat. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, fenomena itu dapat dipahami sebagai bentuk 'redistribusi sosial alami' yang memperkuat ekonomi daerah tanpa intervensi fiskal formal.

Pertanyaannya kemudian: apakah perputaran ekonomi yang besar itu hanya akan berakhir sebagai lonjakan konsumsi sesaat atau justru dapat menjadi momentum transformasi sosial ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan? Tanpa penguatan kapasitas ekonomi lokal, efek itu cenderung bersifat temporer hidup sesaat, lalu meredup setelah arus balik.

PARADOKS SPIRITUAL DAN POTENSI EKONOMI SOSIAL

Dalam teori ekonomi makro klasik, konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB). John Maynard Keynes dalam The General Theory of Employment, Interest and Money(1936) menjelaskan peningkatan konsumsi memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang dapat mendorong aktivitas ekonomi secara lebih luas.

Fenomena itu terlihat jelas selama Ramadan dan Idul Fitri. Berbagai kajian ekonomi menunjukkan pola konsumsi masyarakat Indonesia pada periode tersebut meningkat rata-rata sekitar 12,7% hingga 18,9% jika dibandingkan dengan bulan normal, sebuah fenomena yang dalam literatur ekonomi dikenal sebagai Ramadan effect (BPS; Dirjen Pajak,2025).

Peningkatan itu terutama didorong belanja pangan, pakaian, perjalanan mudik, serta berbagai kebutuhan sosial keluarga yang meningkat menjelang perayaan Idul Fitri. Hal itu menjadi signifikan karena konsumsi rumah tangga sendiri menyumbang lebih dari 53% terhadap produk domestik bruto Indonesia, menjadikannya motor utama pertumbuhan ekonomi nasional (BPS, 2025).

Di sinilah paradoks Idul Fitri menjadi semakin jelas. Ia mengajarkan kesederhanaan, tetapi dirayakan dengan konsumsi berlebih. Ia menanamkan pengendalian diri, tetapi menjadi titik puncak impulsivitas ekonomi. Nilai dan praktik berjalan di dua jalur yang tidak selalu bertemu.

Padahal, Idul Fitri juga menghadirkan instrumen ekonomi sosial yang sangat kuat. Zakat, infak, dan sedekah mencapai puncaknya pada periode itu. Potensi zakat nasional bahkan diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah meskipun realisasinya masih jauh dari optimal.

Jika dikelola dengan baik, instrumen itu tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformatif mampu mengurangi ketimpangan, memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat bawah, dan mendorong inklusi ekonomi yang lebih luas.

DARI EUFORIA KE TRANSFORMASI

Tantangan ke depan ialah bagaimana mengubah momentum ini menjadi lebih produktif. Tanpa literasi keuangan dan inklusi ekonomi yang memadai, perputaran uang Lebaran akan tetap menjadi siklus berulang tanpa dampak jangka panjang. Konsumsi naik tajam, lalu kembali turun, tanpa meninggalkan fondasi kesejahteraan yang kukuh.

Di tengah ketidakpastian ekonomi, transformasi financial resilience dalam perilaku ekonomi umah tangga menjadi semakin relevan. Studi Lusardi dan Mitchell (2014) menunjukkan rumah tangga yang memiliki tabungan dan investasi lebih stabil secara ekonomi serta lebih mampu menghadapi guncangan krisis. Dengan kata lain, momentum Idul Fitri dengan tradisi mudik dan THR tidak harus menjadi simbol konsumsi sesaat, tetapi dapat menjadi benih investasi masa depan keluarga.

Dalam konteks yang lebih luas, nilai-nilai Idul Fitri sejatinya sejalan dengan agenda pembangunan global seperti Sustainable Development Goals (SDGs) dan prinsip environmental, social, and governance (ESG). Kesederhanaan berarti efisiensi, berbagi berarti keadilan sosial, dan pengendalian diri berarti keberlanjutan konsumsi.

Karena itu, Idul Fitri tidak cukup dimaknai sebagai puncak konsumsi tahunan. Ia harus menjadi titik refleksi kolektif bahwa ekonomi bukan sekadar soal pertumbuhan, melainkan juga soal distribusi, kualitas, dan arah pembangunan.

Lebaran tidak pernah kekurangan angka. Triliunan rupiah berputar dalam hitungan hari. Namun, yang sering kita kekurangan ialah arah.

Jika konsumsi terus menjadi tujuan, kita hanya mengulang siklus yang sama. Namun, jika nilai-nilai Idul Fitri mampu mengubah perilaku ekonomi kita, di situlah kemenangan itu benar-benar menemukan maknanya.