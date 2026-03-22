Mendukbangga: Idul Fitri Momen Penguatan Keluarga

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
IDUL Fitri merupakan momentum untuk kembali kepada nilai-nilai kebaikan, mempererat silaturahmi, dan menguatkan keluarga sebagai fondasi lahirnya generasi Indonesia yang sehat, berkualitas, dan berdaya karena dari keluarga lahir generasi yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
"Lebaran adalah momentum menyatukan 8 fungsi keluarga (fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan). Karena itu, dalam mudik ini harus membuat keluarga bahagia," kata Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Mendukbangga/Kepala BKKBN) Wihaji dalam keterangannya, Minggu (22/3).
Di samping bertujuan membuat keluarga bahagia, Kemendukbangga/BKKBN pun berupaya untuk menguatkan keluarga di Idulfitri 1447 Hijriah dengan menggelar 69 posko mudik yang tersebar di 31 provinsi di seluruh Indonesia.
Dalam posko tersebut, keluarga yang sedang melaksanakan mudik menuju dan dari kampung halaman dapat memperoleh pelayanan, seperti konseling keluarga, pemeriksaan kesehatan gratis, konseling kesehatan reproduksi, pelayanan KB atau pelayanan kontrasepsi, serta mendapatkan informasi terkait program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (program Bangga Kencana).
“Jadi posko ini bagian dari layanan Kemendukbangga/BKKBN di berbagai titik, seperti di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi," ujar dia.
Wihaji menerangkan tentang Posko Mudik Bangga Kencana tahun 2026 yang mengusung tema Membangun Keluarga, Membangun Bangsa pada kesempatan terpisah jelang hari raya di Kantor Kemendukbangga/BKKBN.
Pada arus balik mudik Lebaran tahun 2026, Posko Mudik Bangga Kencana masih akan beroperasi di 25 - 27 Maret 2026 dengan komitmen menguatkan keluarga melalui pelayanan program Bangga Kencana. (Iam)
