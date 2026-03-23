Lebaran Jadi Panggung Diplomasi Prabowo

Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
PRESIDEN Prabowo Subianto memanfaatkan momentum Idul Fitri 1447 Hijriah tidak hanya untuk kegiatan domestik, tetapi juga mempererat hubungan dengan sejumlah negara muslim melalui komunikasi langsung dengan para pemimpinnya.
Rangkaian agenda Lebaran Prabowo berlangsung lintas daerah, mulai dari malam takbiran di Sumatra Utara, salat Id di Aceh, hingga halal bihalal di Istana Merdeka, Jakarta. Di sela agenda tersebut, ia juga melakukan kontak diplomatik melalui sambungan telepon.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut langkah itu sebagai bagian dari tradisi sekaligus strategi hubungan luar negeri.
"Setelah bermalam takbiran di Sumatra Utara, Salat Idulfitri di Aceh, serta halal bihalal bersama masyarakat di Istana Merdeka, Jakarta, dalam beberapa hari di suasana Idulfitri ini Presiden Prabowo juga melaksanakan silaturahmi melalui sambungan telepon dengan para pemimpin negara muslim," kata Teddy dikutip pada Senin (23/3).
Sejumlah pemimpin yang dihubungi antara lain Presiden Recep Tayyip Erdogan dari Turkiye, Perdana Menteri Shehbaz Sharif dari Pakistan, Raja Abdullah II dari Yordania, serta Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Mohammed bin Salman dari Arab Saudi.
Menurut Teddy, komunikasi tersebut belum berhenti dan masih akan berlanjut ke sejumlah kepala negara lain. "Beberapa Kepala Negara lainnya juga akan dihubungi dalam waktu dekat, menunggu konfirmasi dari masing-masing negara," terangnya.
Ia menilai, tradisi silaturahmi saat Idulfitri memiliki dimensi yang lebih luas, terutama dalam memperkuat posisi Indonesia di dunia Islam.
"Silaturahmi ini menjadi wujud eratnya persaudaraan dan kerja sama antar negara-negara muslim, sekaligus memperkuat hubungan bilateral di tengah suasana penuh keberkahan," jelas Teddy. (Z-2)
