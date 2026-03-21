Wapres Gibran Salat Id di Istiqlal, Presiden Prabowo di Aceh

Wapres Gibran Rakabuming Raka (tengah) bersama putranya Jan Ethes serta Menteri Agama Nasaruddin Umar melakukan salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakart, Sabtu (21/3/2026).(ANTARA/Prisca Triferna)

WAKIL Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menunaikan ibadah salat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (21/3/2026). Didampingi putranya, Jan Ethes, Wapres tiba di lokasi pada pukul 06.47 WIB.

Sejumlah pejabat negara dari Kabinet Merah Putih turut hadir mendampingi Wapres di Masjid Istiqlal, di antaranya:

Nasaruddin Umar (Menteri Agama)

Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan)

Fadli Zon (Menteri Kebudayaan)

Nusron Wahid (Menteri ATR/BPN)

Ahmad Muzani (Ketua MPR RI)

Pelaksanaan salat Id di Masjid Istiqlal tahun ini mengusung tema "Kemenangan Idul Fitri Menyemai Kebaikan, Meraih Keberkahan".

Baca juga : Prabowo dan Gibran akan Hadir Salat Id, Masjid Istiqlal Disterilkan

Perayaan Terpisah dan Agenda Halalbihalal

Berbeda dengan Wapres, Presiden Prabowo Subianto terpantau merayakan Lebaran di wilayah Sumatera. Setelah menghabiskan malam takbiran di Sumatera Utara pada Jumat (20/3) malam, Presiden dijadwalkan menjalani shalat Idul Fitri di Aceh pada Sabtu pagi.

Meskipun Presiden berada di luar Jakarta, Istana Kepresidenan dipastikan tetap terbuka bagi masyarakat melalui kegiatan halalbihalal. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa agenda silaturahmi ini akan digelar pada Sabtu siang.

"Kalau di Istana, siang, kami menyiapkan halal bihalal, silaturahim untuk seluruh warga masyarakat yang mau berkunjung," kata Teddy di Medan, Sumatera Utara, Jumat (20/3).

Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung hingga sore hari dengan kapasitas sekitar 5.000 orang. Pihak Istana akan mengatur alur kunjungan masyarakat yang hadir secara bergantian untuk menjaga ketertiban. (Ant/Z-1)