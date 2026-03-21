Ucapkan Selamat Idul Fitri 1447 H, Presiden Prabowo Ajak Bangsa Perkuat Persatuan dan Kerja Keras

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PRESIDEN Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah yang jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.
Dalam pesannya, Presiden menekankan bahwa momen kemenangan ini harus menjadi momentum bagi seluruh rakyat untuk mempererat tali persaudaraan sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia.
Melalui tayangan resmi Sekretariat Presiden yang dirilis pada Jumat (20/3) malam, Presiden Prabowo mengungkapkan rasa syukur atas tibanya hari kemenangan setelah menjalani ibadah di bulan suci Ramadhan.
"Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air di mana pun engkau berada. Alhamdulillahi Rabbil 'alamin segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita semua dengan hari kemenangan. Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi, keluarga, dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah," ujar Presiden.
Selain menyampaikan ucapan selamat, Presiden Prabowo juga menyelipkan pesan mendalam mengenai pentingnya rekonsiliasi dan soliditas nasional.
Presiden berharap masyarakat dapat saling memaafkan guna memperkuat pondasi persatuan dalam menghadapi berbagai tantangan global maupun domestik yang kian kompleks.
"Mohon maaf lahir batin. Mari kita manfaatkan momen Idulfitri ini untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi, dan memperkuat persatuan sebagai satu bangsa di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi," lanjutnya.
Presiden juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak sekadar merayakan kemenangan secara seremonial, tetapi menjadikannya bahan bakar untuk bekerja lebih giat demi kemajuan negara. Ia menekankan visi pembangunan yang inklusif untuk menciptakan Indonesia yang lebih kuat.
"Marilah kita terus perkuat kebersamaan kita sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia. Mari kita bekerja lebih keras saling membantu, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih adil, lebih sejahtera, lebih kuat," tegas Presiden.
Rangkaian kegiatan Idul Fitri Presiden tahun ini difokuskan di wilayah Sumatra. Setelah menghabiskan malam takbiran di Medan, Sumatera Utara, Presiden Prabowo dijadwalkan bertolak menuju Aceh Tamiang pada Sabtu (21/3) pagi untuk melaksanakan salat Id bersama masyarakat setempat.
Dalam kunjungan kerja sekaligus perayaan hari raya ini, Presiden didampingi oleh sejumlah pejabat teras, antara lain:
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dilaporkan telah berada di Aceh terlebih dahulu untuk menyambut sekaligus melaksanakan salat Id bersama rombongan Presiden.
Presiden Prabowo menutup pesannya dengan doa bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita sekalian, dan senantiasa melimpahkan rahmat serta berkahnya kepada bangsa Indonesia," pungkasnya. (Ant/Z-1)
SEKRETARIS Kabinet atau Seskab Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengunjungi Sumatra Utara dan merayakan malam takbiran dan salat idul fitri di Aceh
SEKRETARIS Kabinet atau Seskab Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengunjungi Sumatra Utara dan merayakan malam takbiran dan salat idul fitri di Aceh
