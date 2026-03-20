Pertemuan Prabowo dan Megawati Redam Spekulasi, Elite Politik Semakin Solid

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3)(Biro Pers Sekretariat Presiden)

PERTEMUAN Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri Kamis (19/3) di Istana Merdeka, Jakarta, dinilai membantah spekulasi keretakan hubungan keduanya yang sempat beredar di publik.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai pertemuan tersebut justru menunjukkan kedekatan dan harmoni di antara elite nasional.

“Itu lah yang memunculkan spekulasi bahwa hubungan Prabowo-Megawati retak dan persepsi itu terbantahkan hari ini. Prabowo-Megawati justru terlihat mesra,” ujar Iwan dalam keterangannya, Jumat (20/3).

Baca juga : Momen Hangat Presiden Prabowo Terima Kunjungan Megawati di Istana

Ia mengatakan, keakraban yang ditampilkan kedua tokoh tersebut menjadi sinyal positif bagi stabilitas politik nasional, terutama di tengah dinamika global yang tidak menentu.

“Hari ini kita melihat simbol bahwa para elite di negeri ini sangat harmonis, meski secara politik berdiri di tempat yang berbeda,” kata Iwan.

Menurutnya, pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga menumbuhkan optimisme bagi masa depan Indonesia.

Baca juga : Prabowo Panggil Menkeu Purbaya dan Gubernur BI ke Istana

“Pemandangan seperti yang ditunjukkan oleh dua tokoh besar bangsa tersebut membuat adem dan menebar optimisme untuk masa depan Indonesia,” ujarnya.

Iwan menambahkan, dalam kondisi politik dan ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kekompakan elite menjadi hal penting untuk menjaga arah bangsa.

“Apalagi antara Prabowo dan Ibu Mega merupakan representasi dua kekuatan politik penentu arah bangsa, yakni Gerindra dan PDIP. Secara politik, masyarakat bisa melihat fakta yang tidak terbantahkan bahwa Prabowo dan Megawati tidak memiliki konflik atau perselisihan,” jelasnya.

Ia juga menduga, pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk kondisi ekonomi dan politik luar negeri Indonesia.

“Saya kira konten pertemuannya membahas situasi ekonomi dan politik luar negeri Indonesia terkait meletusnya perang Iran vs Israel-Amerika dan mungkin juga soal dinamika politik nasional,” pungkasnya. (H-4)