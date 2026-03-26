Percepat Kelola Sampah Jadi Energi, Prabowo Kumpulkan Menteri di Hambalang

Headline
PRESIDEN Prabowo Subianto mendorong penanganan sampah nasional dilakukan secara lebih agresif. Dalam pertemuan di kediaman pribadinya, Hambalang, Bogor, Rabu (25/3), Presiden memanggil sejumlah menteri untuk membahas percepatan program Waste to Energy (WTE) atau pengolahan sampah menjadi energi.
Fokus utama pemerintah adalah mengubah tumpukan sampah yang selama ini menjadi beban lingkungan menjadi sumber energi alternatif, khususnya listrik.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, melaporkan bahwa program WTE ini tengah disiapkan untuk menyasar kota-kota besar dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa wilayah seperti Jakarta, Bandung, hingga Bali menjadi titik fokus awal.
"Kepala Danantara Bapak Rosan Roeslani melaporkan perkembangan program Waste To Energy (WTE) atau program pengelolaan Sampah menjadi Energi di seluruh Indonesia, khususnya yang berada di kota-kota besar dan padat penduduk seperti DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Bali, dan kota lainnya di Indonesia," ujar Teddy dalam keterangan tertulis.
Langkah ini diambil untuk memutus kebuntuan pengelolaan sampah di daerah yang selama ini terkendala keterbatasan sistem dan integrasi kebijakan. Presiden Prabowo menekankan pentingnya koordinasi pusat agar sampah tidak lagi sekadar ditumpuk, melainkan dimanfaatkan.
"Presiden Prabowo menginginkan Pemerintah Pusat segera mengelola sampah-sampah yang telah lama tidak tertangani dengan baik di daerah untuk segera dibersihkan, dihilangkan, dan dimanfaatkan untuk menjadi energi terutama energi listrik," jelas Teddy.
Melalui pendekatan hilirisasi, pemerintah berupaya menggeser paradigma pengelolaan sampah dari pembuangan menjadi pemanfaatan yang bernilai ekonomi.
Selain memperkuat pasokan energi domestik, program ini diproyeksikan membuka peluang investasi teknologi serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan. (Z-1)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved