Listrik dan SPKLU Dipastikan Siap Saat Malam Takbiran dan Lebaran

Menjelang Idulfitri 1447 Hijriah, PLN memastikan kesiapan pasokan listrik di berbagai objek vital. Komisaris Independen PLN, Ali Masykur Musa, melakukan peninjauan langsung ke Masjid Raya Baiturrahman, Jawa Tengah.Ali menegaskan bahwa ketersediaan listrik harus mencukupi bahkan melebihi kebutuhan, terutama untuk mendukung kegiatan malam takbiran yang menjadi momen puncak perayaan umat Islam setelah menjalani ibadah puasa selama sebulan.

“Pasokan listrik harus cukup, bahkan berlebih, untuk menyambut malam takbiran sebagai puncak kemenangan umat Islam setelah sebulan berpuasa,” ujar Ali.

Baca juga : Mudik Tenang dengan Kendaraan Listrik: PLN Siagakan 4.769 SPKLU dan Fitur Digital Teranyar

PLN berkomitmen menghadirkan layanan kelistrikan yang andal demi menunjang kenyamanan masyarakat dalam beribadah dan merayakan Idulfitri. Untuk itu, perusahaan memperkuat berbagai infrastruktur, termasuk fasilitas pendukung kendaraan listrik di jalur-jalur strategis yang menjadi rute utama perjalanan selama libur Lebaran.

Baca juga : PLN Pastikan Keandalan Pasokan Listrik Sambut Nataru

Bersama mitra, PLN telah menyediakan 4.769 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di 3.078 titik di seluruh Indonesia. Fasilitas tersebut mencakup berbagai jenis pengisian, mulai dari ultra fast charging, fast charging, medium charging hingga standard charging, sesuai kebutuhan pengguna kendaraan listrik.

Khusus untuk mendukung arus mudik Lebaran 2026, PLN juga menyiapkan 1.681 unit SPKLU di 994 lokasi yang tersebar di jalur utama Sumatera, Jawa, hingga Bali. Seluruh infrastruktur ini didukung lebih dari 5.000 personel yang bersiaga selama 24 jam dalam tiga shift guna memastikan pelayanan tetap optimal.

“PLN terus meningkatkan kesiapan infrastruktur kendaraan listrik, khususnya di jalur strategis yang menjadi rute utama masyarakat saat libur panjang. Ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam mendorong percepatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia,” kata Ali.

Langkah ini sekaligus menegaskan peran PLN sebagai pilar utama penyedia energi nasional dalam mendukung mobilitas masyarakat saat Lebaran. Kesiapan infrastruktur listrik dan kendaraan listrik dinilai krusial untuk memastikan kelancaran arus mudik sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih di Indonesia. (E-3)