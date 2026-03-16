Mudik Lebaran 2026: 180 Ribu Mobil Listrik Mengaspal, SPKLU Kunci

Pemudik mengisi daya baterai mobil listrik di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) PLN di rest area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Minggu (15/3/2026).(Antara/Fakhri Hermansyah)

PADA periode Idul Fitri 2026 diperkirakan terdapat sekitar 170.000 hingga 180.000 mobil listrik yang beredar di Indonesia. Karenanya, kesiapan infrastruktur pengisian daya seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) menjadi aspek penting untuk menjaga kelancaran perjalanan masyarakat selama periode mudik.

Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Industri Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Firdausi Manti, menekankan bahwa momentum arus mudik Idul Fitri menjadi ujian penting bagi kesiapan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. "Seiring meningkatnya penggunaan kendaraan listrik di masyarakat, diperlukan komunikasi yang lebih luas dan mudah dipahami mengenai ketersediaan infrastruktur pengisian daya serta berbagai fitur layanan pendukungnya," ujar Firdausi dalam keterangan tertulis, Senin (16/3).

Menanggapi hal tersebut, Project Coordinator Entrev, Eko Adji Buwono, menyampaikan bahwa selain kesiapan infrastruktur dan layanan teknis, penyebaran informasi yang jelas dan mudah dipahami juga menjadi faktor penting untuk membantu masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik saat mudik. Entrev ialah program kolaborasi oemerintah Indonesia dan United Nations Development Programme (UNDP).

"Entrev turut berperan dengan mengaktivasi jaringan medianya untuk terus menyosialisasikan kesiapan mudik kendaraan listrik. Informasi mengenai kesiapan infrastruktur, tips perjalanan, serta berbagai rekomendasi perjalanan bagi pengguna kendaraan listrik kami sampaikan melalui media sosial maupun publikasi berita mengenai berbagai forum koordinasi bersama para pemangku kepentingan," ujar Eko.

Menurutnya, penyebaran informasi yang tepat akan membantu masyarakat memahami berbagai fasilitas yang telah disiapkan pemerintah dan industri, termasuk lokasi SPKLU, layanan bantuan, serta berbagai fitur pendukung perjalanan yang kini semakin mudah diakses oleh pengguna kendaraan listrik. "Melalui kolaborasi antara pemerintah, industri otomotif, operator infrastruktur, serta dukungan berbagai mitra pembangunan, kami optimistis masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan kendaraan listrik secara lebih nyaman dan aman," tutup Eko Adji Buwono. (I-2)