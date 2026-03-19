Ada Jakarta Bedug Kolosal, Ini Jalan yang Dialihkan saat Malam Takbiran

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
DINAS Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah menyiapkan skema pengalihan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama ibu kota menyambut perhelatan "Jakarta Bedug Kolosal Malam Idul Fitri 1447 Hijriah". Rekayasa ini rencananya akan diberlakukan pada Jumat, 20 Maret 2026, mulai pukul 20.00 WIB hingga acara selesai.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Ujang Harmawan, menjelaskan bahwa penerapan aturan di lapangan akan menyesuaikan kondisi dinamika massa. "Rekayasa lalu lintas bersifat situasional," ujar Ujang dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Penutupan dan pengalihan arus akan difokuskan pada koridor utama Sudirman-Thamrin, meliputi:
Bagi masyarakat yang tetap harus melintas di area terdampak, Dishub DKI menyarankan rute alternatif sebagai berikut:
1. Dari Utara (Harmoni) ke Selatan (Semanggi):
2. Dari Selatan (Semanggi) ke Utara (Harmoni):
3. Dari Timur (Gondangdia/Imam Bonjol) ke Barat (Tanah Abang):
Acara "Jakarta Bedug Kolosal" ini juga akan dimeriahkan dengan "Pawai Obor Malam Takbiran". Peserta pawai dijadwalkan bergerak dari Pintu Barat Daya Silang Monas menuju Bundaran HI melalui Jalan MH Thamrin.
Meski jadwal telah disusun, Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa kepastian pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan ini tetap bergantung pada keputusan pemerintah pusat. Kepastian tanggal 1 Syawal 1447 H masih menunggu hasil Sidang Isbat yang akan digelar Kementerian Agama malam ini.
(Ant/P-4)
Kondisi ini memicu antrean kendaraan yang mengular panjang, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.
Dishub DKI Jakarta untuk menertibkan parkir liar, juru parkir atau jukir yang selama ini beroperasi di tepi jalan bakal direkrut menjadi mitra resmi.
