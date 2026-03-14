Perbandingan Metode Hisab vs Rukyat Penentu Lebaran 2026 Idulfitri 1447 H

Perbedaan penetapan awal bulan Hijriah, terutama Idulfitri 1447 H, kembali menjadi perhatian publik. Perbedaan ini bukan tanpa alasan, melainkan bersumber dari dua metodologi berbeda yang digunakan oleh organisasi keagamaan dan pemerintah di Indonesia.
Muhammadiyah menggunakan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal. Metode ini murni menggunakan perhitungan astronomis untuk menentukan posisi bulan tanpa perlu melakukan pengamatan mata (rukyat).
Pemerintah RI melalui Kementerian Agama menggunakan metode Imkanur Rukyat yang dipadukan dengan hasil Sidang Isbat. Metode ini berpegang pada kriteria baru MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).
|Fitur Perbandingan
|Hisab Muhammadiyah
|Rukyat Pemerintah (MABIMS)
|Ambang Batas Tinggi
|> 0 Derajat
|Min. 3 Derajat
|Ambang Batas Elongasi
|Tidak Dipersyaratkan
|Min. 6,4 Derajat
|Dasar Penentuan
|Perhitungan Matematis
|Perhitungan + Observasi Lapangan
Kesimpulan: Perbedaan ini adalah hal yang lumrah dalam ijtihad keagamaan. Yang terpenting adalah menjaga semangat toleransi dan kebersamaan dalam merayakan hari kemenangan.
Pemerintah akan mengambil keputusan final melalui Sidang Isbat yang mengumpulkan data dari ratusan titik pemantauan hilal di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Lebaran 2026 diprediksi jatuh pada 20 atau 21 Maret. Simak analisis hilal BMKG, kriteria MABIMS, dan jadwal Sidang Isbat Idulfitri 1447 H.
