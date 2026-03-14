Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Ini Jadwal Idulfitri 1447 H & Sidang Isbat

Pertanyaan mengenai Lebaran 2026 tanggal berapa mulai ramai diperbincangkan seiring dengan masuknya umat Muslim ke fase akhir Ramadan 1447 Hijriah. Berdasarkan data astronomi dan kalender resmi, terdapat potensi perbedaan tanggal perayaan Idulfitri antara Pemerintah RI dan organisasi Muhammadiyah.

Jadwal Idulfitri 1447 H Versi Muhammadiyah

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan secara pasti melalui Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 bahwa 1 Syawal 1447 H atau Lebaran 2026 jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Muhammadiyah menggunakan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal, di mana secara matematis posisi bulan sudah dianggap memenuhi kriteria sebagai bulan baru pada Kamis malam, 19 Maret 2026.

Prediksi Lebaran 2026 Versi Pemerintah dan NU

Berbeda dengan Muhammadiyah, Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) dan Nahdlatul Ulama (NU) diprediksi akan menetapkan Idulfitri 1447 H jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Hal ini didasarkan pada:

Kriteria MABIMS: Hilal dianggap sah jika mencapai ketinggian minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Hilal dianggap sah jika mencapai ketinggian minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Data BMKG/BRIN: Pada 19 Maret 2026, posisi hilal di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan masih di bawah kriteria tersebut (berkisar 0,91° hingga 3,13°).

Informasi Penting: Jika hilal tidak terlihat pada 19 Maret, maka Ramadan akan digenapkan menjadi 30 hari (istikmal), sehingga 1 Syawal jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.

Jadwal Sidang Isbat 2026

Kementerian Agama dijadwalkan akan menggelar Sidang Isbat penetapan 1 Syawal 1447 H pada Kamis, 19 Maret 2026. Sidang ini akan dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kemenag, Jakarta, mulai pukul 16.00 WIB dan hasilnya akan diumumkan secara langsung pada malam harinya.

Pihak Prediksi Tanggal Metode Muhammadiyah Jumat, 20 Maret 2026 Hisab Hakiki Pemerintah / NU Sabtu, 21 Maret 2026 Rukyatul Hilal & Sidang Isbat

Libur Nasional dan Cuti Bersama

Meskipun ada potensi perbedaan hari raya, pemerintah telah menetapkan tanggal merah dalam SKB 3 Menteri. Menariknya, pada tahun 2026 terjadi kedekatan antara Hari Raya Idulfitri dengan Hari Suci Nyepi, yang memungkinkan adanya periode libur panjang atau long weekend hingga 10 hari bagi masyarakat yang mengambil cuti tambahan.