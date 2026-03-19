5 Rekomendasi Kegiatan Seru Isi Libur Lebaran 2026 di Jakarta

Pengunjung berswafoto dengan latar suasana kota dari atas bus wisata Open Top Tour of Jakarta di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta(ANTARA FOTO/Fauzan)

SEBAGAI kota dengan fasilitas lengkap dan terus bertransformasi, Jakarta tetap menjadi destinasi favorit untuk menghabiskan waktu akhir pekan maupun libur Lebaran 1447 Hijriah/2026. Bagi warga yang tidak mudik atau wisatawan yang berkunjung ke ibu kota, berbagai atraksi modern siap menyuguhkan pengalaman berkesan.

Berikut adalah rangkuman lima kegiatan menarik yang bisa menjadi pilihan agenda liburan Anda:

1. Visual Memukau di Jakarta Immersive Festival

Nikmati perpaduan teknologi audio dan visual bertema Ramadan dalam gelaran "Jakarta Immersive Festival: Ramadan and Reflection of Raya". Bertempat di kawasan Bundaran HI, acara yang berlangsung hingga 24 Maret 2026 ini menghadirkan instalasi cahaya dan proyeksi visual yang mengangkat nilai spiritual serta tradisi. Festival ini terbuka untuk umum secara gratis, sangat cocok untuk mengisi waktu ngabuburit di pusat kota.

2. Jelajah Cahaya di Hutan Menyala TMII

Anjungan DKI Jakarta di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) menawarkan pengalaman berbeda melalui “Hutan Menyala dan Imersif Edisi Lebaran” pada 17–22 Maret 2026. Pengunjung akan diajak menjelajahi suasana hutan imajinatif dengan instalasi cahaya bertema alam. Destinasi ini menjadi spot foto tematik yang edukatif bagi keluarga.

3. Walking Tour: Menelusuri Jejak Sejarah Jakarta

Bagi Anda yang menyukai aktivitas luar ruangan, komunitas @stepinto.jkt menggelar tur jalan kaki bertajuk “Eksplor Jakarta” (19–29 Maret 2026). Rute tur meliputi kawasan bersejarah seperti Karet Bivak, Kota Tua, hingga tepian Kali Besar. Menariknya, kegiatan ini menggunakan sistem kontribusi seikhlasnya (pay as you wish), sehingga inklusif bagi semua kalangan.

4. Menikmati Kota dari Bus Tingkat Transjakarta

Ingin melihat wajah Jakarta dari ketinggian? @wisatakreatifjakarta menghadirkan tur bus tingkat khusus pada 21-22 Maret 2026. Dengan tarif Rp125 ribu, peserta akan diajak berkeliling mulai dari Jembatan Multiguna (JPM) Bundaran HI menuju kawasan Kendal yang sedang viral. Perjalanan ini dijadwalkan pukul 10.00-14.00 WIB.

5. Literasi dan Diskusi di TIM Book Fest 2026

Pecinta buku wajib mengunjungi TIM Book Fest 2026 di Gedung Ali Sadikin Lantai 3, Taman Ismail Marzuki. Berlangsung sepanjang Maret 2026, festival ini menyediakan bazar buku, diskusi penulis, hingga ruang temu komunitas literasi. Tempat ini menjadi pilihan tepat bagi yang ingin mencari ketenangan di tengah hiruk-pikuk kota.

