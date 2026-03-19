5 Rekomendasi Kegiatan Seru Isi Libur Lebaran 2026 di Jakarta

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
SEBAGAI kota dengan fasilitas lengkap dan terus bertransformasi, Jakarta tetap menjadi destinasi favorit untuk menghabiskan waktu akhir pekan maupun libur Lebaran 1447 Hijriah/2026. Bagi warga yang tidak mudik atau wisatawan yang berkunjung ke ibu kota, berbagai atraksi modern siap menyuguhkan pengalaman berkesan.
Berikut adalah rangkuman lima kegiatan menarik yang bisa menjadi pilihan agenda liburan Anda:
Nikmati perpaduan teknologi audio dan visual bertema Ramadan dalam gelaran "Jakarta Immersive Festival: Ramadan and Reflection of Raya". Bertempat di kawasan Bundaran HI, acara yang berlangsung hingga 24 Maret 2026 ini menghadirkan instalasi cahaya dan proyeksi visual yang mengangkat nilai spiritual serta tradisi. Festival ini terbuka untuk umum secara gratis, sangat cocok untuk mengisi waktu ngabuburit di pusat kota.
Anjungan DKI Jakarta di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) menawarkan pengalaman berbeda melalui “Hutan Menyala dan Imersif Edisi Lebaran” pada 17–22 Maret 2026. Pengunjung akan diajak menjelajahi suasana hutan imajinatif dengan instalasi cahaya bertema alam. Destinasi ini menjadi spot foto tematik yang edukatif bagi keluarga.
Bagi Anda yang menyukai aktivitas luar ruangan, komunitas @stepinto.jkt menggelar tur jalan kaki bertajuk “Eksplor Jakarta” (19–29 Maret 2026). Rute tur meliputi kawasan bersejarah seperti Karet Bivak, Kota Tua, hingga tepian Kali Besar. Menariknya, kegiatan ini menggunakan sistem kontribusi seikhlasnya (pay as you wish), sehingga inklusif bagi semua kalangan.
Ingin melihat wajah Jakarta dari ketinggian? @wisatakreatifjakarta menghadirkan tur bus tingkat khusus pada 21-22 Maret 2026. Dengan tarif Rp125 ribu, peserta akan diajak berkeliling mulai dari Jembatan Multiguna (JPM) Bundaran HI menuju kawasan Kendal yang sedang viral. Perjalanan ini dijadwalkan pukul 10.00-14.00 WIB.
Pecinta buku wajib mengunjungi TIM Book Fest 2026 di Gedung Ali Sadikin Lantai 3, Taman Ismail Marzuki. Berlangsung sepanjang Maret 2026, festival ini menyediakan bazar buku, diskusi penulis, hingga ruang temu komunitas literasi. Tempat ini menjadi pilihan tepat bagi yang ingin mencari ketenangan di tengah hiruk-pikuk kota.
(Ant/P-4)
WAKIL Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi kesiapan petugas dalam arus mudik Lebaran 2026. Ia pun menyebut koordinasi antar-instansi sudah berjalan sangat baik.
SATUAN Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Garut menindak tegas sebuah unit ambulans yang kedapatan menyalahgunakan fungsinya di jalur mudik Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) merencanakan pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah tingkat provinsi di Halaman Kantor Gubernur Sumbar.
INFORMASI lengkap titik lokasi salat Idul Fitri 1 Syawal 1447 H di wilayah Jakarta Selatan pada Jumat, 20 Maret 2026.
Panduan lengkap cara naik LRT Jabodebek dengan tarif Rp1 selama Lebaran 2026. Cek syarat, rute, dan tips menghindari kepadatan di stasiun di sini!
Pemprov DKI Jakarta menyiapkan program “Mudik ke Jakarta” saat Lebaran dengan transportasi gratis, promo hotel, serta akses wisata gratis bagi pemegang KJP.
Cari rekomendasi wisata Imlek 2026 di Jakarta? Ini daftar festival, event, dan atraksi menarik di TMII, Kota Tua, JICC, hingga Rawa Belong.
PT Pelangi Hotel Internasional (PHI Group) menandatangani MOU dengan PT Taman Impian Jaya Ancol terkait kerja sama pengembangan beach club dan hotel di kawasan Ancol, Jakarta Utara.
WARGA Jakarta dan sekitarnya kini tak perlu jauh-jauh ke luar negeri untuk menikmati atmosfer khas Eropa.
Cari tahu acara seru apa saja di Monas hari ini! Update terkini jadwal, bintang tamu, dan tips kunjungan agar pengalamanmu tak terlupakan. Jangan sampai ketinggalan! lihat selengkapnya
