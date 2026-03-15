Jangan Sedih tidak Mudik! Pemprov DKI Siapkan Kejutan Mewah untuk Warga yang Stay di Jakarta

LIBUR Idul Fitri 1447 Hijriah di Ibu Kota dipastikan akan tetap semarak. Melalui program bertajuk "Mudik ke Jakarta", Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan perlakuan khusus bagi warga yang memilih tidak pulang kampung serta wisatawan yang berkunjung ke Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa Jakarta harus tetap hidup dan menyenangkan meski ditinggal hampir separuh penduduknya.

"Bagi yang tidak mudik, kami sudah tegaskan karena tema Jakarta adalah 'Mudik ke Jakarta', mereka akan kita perlakukan secara khusus," ujar Pramono di Jakarta Utara, Minggu (15/3).

Baca juga : KAI: 3,1 Juta Tiket Lebaran 2026 Ludes Terjual, Sisa 1,3 Juta Kursi

Transportasi dan Wisata Gratis

Salah satu kado spesial bagi warga adalah pengoperasian transportasi umum secara gratis selama dua hari saat Lebaran. Fasilitas ini mencakup layanan Transjakarta, MRT Jakarta, hingga LRT Jakarta.

Tak hanya itu, bagi siswa pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP), Pemprov DKI memberikan akses masuk gratis ke pusat-pusat wisata ikonik, seperti:

Ancol Taman Impian

Monumen Nasional (Monas)

Taman Margasatwa Ragunan, dan destinasi lainnya.

Promo "Mudik ke Jakarta" hingga Akhir Maret

Berkolaborasi dengan PHRI, Astindo, dan Jakarta Experience Board, program ini menawarkan berbagai paket menarik yang berlaku mulai 27 Februari hingga 31 Maret 2026. Berikut adalah perinciannya:

Promo Hotel: Skema Pay 2 Stay 3 (bayar dua malam, dapat tiga malam) di 26 hotel pilihan di Jakarta.

Voucher Belanja: Tersedia di delapan gerai ITC Group.

Diskon Wisata & Gaya Hidup: Harga spesial di berbagai museum, bioskop, lapangan golf, hingga layanan spa.

Diskon Transportasi Ke Jakarta: Harga khusus untuk tiket pesawat Citilink dan Kereta Api Indonesia (KAI) bagi mereka yang menuju Jakarta.

City Tour: Tersedia paket tur kota privat untuk mengeksplorasi sisi lain Ibu Kota.

"Kami mengharapkan Jakarta akan tetap semarak walaupun yang mudik hampir separuhnya," kata Pramono.

(Ant/P-4)