Usai Mudik Jarak Jauh, Jangan Lupa Cek Kondisi Kendaraan

TRADISI mudik lintas kota sejauh ratusan kilometer sering kali membuat kondisi kendaraan luput dari perhatian pemiliknya setibanya di rumah. Padahal, perjalanan jauh dengan beban berlebih berisiko tinggi meningkatkan keausan komponen vital.

Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, menekankan pentingnya pemeriksaan dasar bagi kendaraan yang telah menempuh perjalanan di atas 500 kilometer.

"Setelah perjalanan mudik jarak jauh di atas 500 km, terutama jika kendaraan kita yang umumnya sempat membawa beban berlebih, pemeriksaan dasar menjadi sangat penting, fokus utama ada pada ban, rem, dan kaki-kaki karena tiga komponen ini yang paling menerima tekanan," ujar Yannes, dikutip Senin (30/3).

Baca juga : Persiapan Mudik 2026: Pemilik Kendaraan Diingatkan Cek Pengereman dan Mesin

Komponen Utama yang Wajib Diperiksa

Untuk menjaga keselamatan, setidaknya ada tiga area utama yang harus segera diperiksa pemilik kendaraan:

Sistem Pengereman: Waspadai jika pedal rem terasa lebih dalam, muncul bunyi, getaran, atau bau gosong. "Jika mobil terasa bergetar, segera lakukan spooring dan balancing, dan jika ditemukan gejala serius seperti rem saat ditekan terasa agak dalam dan lembek bisa jadi ada kebocoran cairan, sebaiknya hentikan penggunaan dan langsung ke bengkel resmi," jelas Yannes.

Kaki-kaki: Komponen seperti shock absorber, bushing, dan ball joint cenderung lebih cepat aus akibat beban berat selama mudik.

Mesin dan Transmisi

Selain bagian penggerak, area mesin juga memerlukan perhatian ekstra karena telah bekerja keras, terutama saat menghadapi kemacetan.

Pemilik kendaraan disarankan memeriksa:

Filter: Bersihkan atau ganti filter udara yang kotor akibat debu jalanan agar performa mesin tetap terjaga.

Transmisi: Khusus pengguna transmisi otomatis, waspadai jika terjadi gejala perpindahan gigi yang terlambat atau terasa menghentak.

Melalui pemeriksaan menyeluruh ini, kendaraan diharapkan kembali dalam kondisi prima dan aman untuk digunakan dalam aktivitas sehari-hari pascamudik. (Ant/Z-1)