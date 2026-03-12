Persiapan Mudik 2026: Pemilik Kendaraan Diingatkan Cek Pengereman dan Mesin

Ilustrasi(Freepik)

MENJELANG arus mudik Lebaran 2026, para pemilik kendaraan diingatkan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh pada kendaraan pribadi. Langkah ini krusial guna memastikan perjalanan ke kampung halaman berjalan aman, nyaman, dan minim risiko kendala teknis di jalan.

4W Service Area PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Averiel Akmal Nugraha, menekankan bahwa sistem pengereman adalah komponen utama yang wajib masuk dalam daftar pemeriksaan pertama sebelum menempuh perjalanan jauh.

“Yang pertama pasti pengereman. Karena itu akan fatal kalau misalnya pengereman tidak baik. Ada potensi kecelakaan,” ujar Averiel, dikutip Kamis (12/3).

Menjaga Performa Mesin dan Kaki-Kaki

Selain sektor pengereman, kondisi mesin yang prima menjadi kunci kelancaran mudik.

Averiel mengingatkan pemudik untuk tidak mengabaikan penggantian oli dan pengecekan cairan pendingin (coolant). Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko mesin panas berlebih atau overheat saat menghadapi kemacetan panjang atau durasi berkendara yang lama.

“Jangan lupa engine dicek juga. Ganti oli, liquid cooler-nya juga, karena itu bisa bikin mobil overheat,” tambahnya.

Kenyamanan berkendara juga sangat dipengaruhi oleh kondisi kaki-kaki kendaraan. Pemeriksaan pada shock breaker dan ban sangat disarankan untuk menjaga stabilitas. Ban yang sudah aus atau halus sangat berbahaya karena meningkatkan risiko kendaraan tergelincir, terutama saat melintasi medan jalan yang licin akibat hujan.

“Kalau ban nanti ngaruhnya ke slip. Kalau shock breaker nanti akan ngaruh ke kenyamanan kita saat berkendara,” jelas Averiel.

Faktor manusia juga memegang peranan penting dalam keselamatan mudik. Pengemudi diimbau untuk memastikan kondisi fisik dalam keadaan fit dan disiplin beristirahat setiap dua hingga tiga jam sekali untuk menjaga fokus.

Tips Meninggalkan Kendaraan di Rumah

Bagi masyarakat yang memilih mudik menggunakan moda transportasi lain dan meninggalkan kendaraan di rumah, Averiel membagikan tips praktis guna menjaga keamanan kendaraan.

Salah satunya adalah dengan melepas kabel aki untuk mencegah terjadinya pengosongan daya atau hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kalau mobil ditinggal mudik, biasanya saya copot kabel aki. Itu bisa jadi tips juga,” katanya.

Ia juga menyarankan agar oli mesin diganti sebelum kendaraan ditinggal dalam waktu lama. Oli yang kotor berisiko menimbulkan pengendapan yang dapat menurunkan performa mesin hingga memicu overheat saat mobil kembali digunakan. (Ant/Z-1)