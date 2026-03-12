Etika Bertemu Anak-Anak Saat Lebaran: Jangan Asal Sentuh dan Suapi Makanan

Ilustrasi(Freepik)

MOMEN silaturahmi Lebaran sering kali diwarnai dengan rasa gemas orang dewasa saat bertemu anak-anak. Namun, pakar kesehatan mengingatkan agar ekspresi kasih sayang tersebut tidak dilakukan secara sembarangan, terutama dalam hal kontak fisik dan pemberian makanan.

Dokter Spesialis Anak, dr. Leonirma Tengguna, M.Sc, Sp.A, CIMI, menekankan bahwa kebiasaan asal sentuh dan asal cium memiliki risiko kesehatan yang nyata bagi anak. Hal ini disebabkan oleh kondisi sistem imun anak yang belum sempurna dibandingkan orang dewasa.

"Gemas sama anak orang boleh, tapi jangan main cium, pegang, apalagi asal suapin. Kita gak tau kuman apa yang nempel di tangan kita dan apakah makanan itu aman dimakan si anak," ujar Leonirma melalui unggahan di akun Instagram @dokteranak_leonirma, dikutip Kamis (12/3).

Risiko Infeksi dan Alergi

Menurut Leonirma, tangan yang terpapar kuman dapat menjadi pintu masuk penyakit bagi anak yang daya tahan tubuhnya masih rentan.

Selain kontak fisik, kebiasaan memberikan makanan atau menyuapi anak secara sembarangan juga menjadi sorotan tajam.

Pemberian makanan tanpa izin orangtua berisiko memicu reaksi alergi. Orang luar sering kali tidak mengetahui riwayat medis atau pantangan makanan yang dimiliki sang anak.

Oleh karena itu, dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) ini menyarankan agar siapa pun yang ingin berinteraksi lebih jauh dengan anak harus meminta izin terlebih dahulu kepada orangtua anak itu.

Langkah Preventif saat Silaturahmi

Untuk menjaga agar momen silaturahmi tetap aman dan sehat, Leonirma membagikan beberapa panduan praktis:

Izin adalah Utama: Selalu meminta izin kepada orang tua sebelum menyentuh atau memberikan makanan kepada anak. Menjaga Higienitas: Pastikan selalu mencuci tangan menggunakan sabun atau cairan antiseptik sebelum melakukan kontak. Kesadaran Diri: Apabila merasa kurang sehat atau sedang dalam kondisi tidak fit, sangat disarankan untuk menggunakan masker selama pertemuan berlangsung.

Peringatan ini menjadi sangat relevan mengingat situasi kesehatan di Indonesia saat ini, ketika penyakit menular seperti super flu dan campak tengah merebak.

Penyakit-penyakit ini dikenal memiliki daya tular yang cepat jika tidak diimbangi dengan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Sebagai penutup, Leonirma memberikan pesan singkat namun tegas bagi para tamu yang ingin menunjukkan rasa sayangnya saat Lebaran.

"Kasih THR-nya aja. Sayang anak gak harus pegang, peduli gak harus bikin anak sakit," pungkasnya. (Ant/Z-1)