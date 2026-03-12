Panduan Aman Mudik Lebaran dengan Motor Listrik: Persiapan Baterai hingga Rute

Ilustrasi--Warga melihat Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk motor di halaman PLN UP3 Malang, Jawa Timur, Kamis (16/1/2025).(ANTARA/Ari Bowo Sucipto)

PERJALANAN mudik menggunakan motor listrik diprediksi akan semakin diminati pada perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Sebagai moda transportasi yang praktis dan ramah lingkungan, motor listrik memerlukan persiapan khusus agar perjalanan jarak jauh tetap aman, nyaman, dan bebas kendala teknis.

Head of Group Product EV 2-Wheels Polytron, Ilman Fachrian Fadly, menjelaskan bahwa kecanggihan teknologi pada motor listrik sebenarnya memudahkan pengguna dalam memantau kondisi kendaraan.

Namun, pengecekan manual tetap menjadi syarat mutlak sebelum menempuh perjalanan jauh.

“Motor listrik memiliki sistem teknologi yang memungkinkan pengguna memantau kondisi kendaraan secara lebih mudah. Dengan beberapa langkah sederhana sebelum bepergian, pengguna dapat memastikan motor tetap aman sekaligus siap digunakan kembali setelah kembali dari mudik,” ujar Ilman, dikutip Kamis (12/3)

Pengecekan Teknis dan Manajemen Daya

Langkah pertama yang paling krusial adalah memastikan kendaraan dalam kondisi optimal.

Pengguna sangat disarankan untuk membawa motor listrik mereka ke service center resmi terdekat.

Pemeriksaan profesional di bengkel resmi menjamin seluruh komponen, mulai dari sistem pengereman hingga kelistrikan, berfungsi dengan baik sebelum menghadapi beban kerja berat saat mudik.

Selain kondisi fisik, manajemen daya menjadi faktor penentu kelancaran perjalanan. Pengendara wajib memastikan baterai terisi penuh sebelum berangkat untuk meminimalisir risiko kehabisan daya di tengah jalan.

Selama perjalanan, pengguna juga dianjurkan untuk disiplin memanfaatkan titik pengisian daya yang tersedia di sepanjang rute untuk menjaga cadangan energi.

Perencanaan Rute dan Keselamatan Berkendara

Aspek navigasi tidak kalah penting. Pengendara disarankan menggunakan aplikasi peta digital untuk mengidentifikasi lokasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Dengan perencanaan rute yang matang, kekhawatiran akan kehabisan daya dapat dihindari. Jika diperlukan, membawa kabel ekstensi tambahan bisa menjadi solusi praktis saat mengisi daya di titik-titik SPKLU.

Di sisi lain, keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Standar keamanan seperti penggunaan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) dan jaket pelindung tidak boleh diabaikan.

Pengendara juga diingatkan untuk mematuhi rambu lalu lintas dan, yang paling penting, tidak membawa beban berlebih. Beban yang melampaui kapasitas tidak hanya membahayakan keseimbangan, tetapi juga membuat konsumsi daya baterai menjadi lebih boros.

Sebagai bentuk dukungan bagi mobilitas ramah lingkungan, Polytron juga menyediakan fasilitas fast charging station di beberapa showroom resmi mereka. Fasilitas ini dapat digunakan secara gratis oleh para pengguna motor listrik Polytron untuk mendukung kelancaran mudik tahun ini. (Ant/Z-1)