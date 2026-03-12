Menjamin Keselamatan Mudik: Panduan Lengkap Perawatan Sistem Pengereman Kendaraan Anda

Ilustrasi(Freepik)

MENJELANG musim mudik Lebaran, kondisi sistem pengereman menjadi komponen krusial yang wajib diperiksa secara menyeluruh. Mengingat keselamatan pengemudi dan penumpang sangat bergantung pada performa kendaraan, memastikan rem dalam kondisi prima bukan sekadar anjuran, melainkan keharusan.

Asisten Kepala Layanan untuk Departemen Purnajual PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Hariadi, menekankan bahwa performa rem yang optimal sangat dibutuhkan, terutama saat mobil membawa beban penuh selama perjalanan jauh.

"Performa rem yang optimal diperlukan terutama ketika mobil membawa beban penuh," ujar Hariadi dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (12/3).

Ia mengimbau pemilik kendaraan untuk mengecek kendaraan secara menyeluruh agar pengereman tetap responsif di berbagai kondisi jalan.

Fokus pada Komponen Mekanis

Pemeriksaan pertama harus tertuju pada kampas rem. Komponen ini merupakan garda terdepan dalam menciptakan daya cengkeram.

Jika ketebalan kampas sudah di bawah batas minimal, penggantian harus segera dilakukan untuk mencegah kerusakan pada komponen lain.

Selain kampas, perhatikan pula permukaan piringan cakram (disc brake). Pastikan permukaannya tetap rata dan tidak mengalami gejala warped atau bergelombang.

Kondisi cakram yang tidak rata dapat menimbulkan getaran pada setir saat pengereman dilakukan, yang tentu mengganggu kendali pengemudi.

Jangan lewatkan pula pemeriksaan rem tromol pada roda belakang guna menjaga keseimbangan daya henti. Lakukan penyetelan ulang celah sepatu rem agar kinerja rem tangan tetap pakem, terutama saat kendaraan harus berhenti di tanjakan curam.

Pastikan juga piston pada kaliper rem dapat bergerak bebas dengan memberikan pelumasan khusus pada pin kaliper.

Peran Vital Minyak Rem

Sistem pengereman tidak hanya soal mekanis, tetapi juga hidraulis. Minyak rem berperan penting sebagai penyalur tekanan dari pedal ke seluruh roda.

Namun, sifatnya yang higroskopis (menyerap uap air) dapat menurunkan titik didih dan berisiko memicu korosi internal.

Hariadi mengingatkan pemilik kendaraan untuk selalu menggunakan minyak rem yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan agar segel karet tidak rusak. Selain itu, pastikan tidak ada udara yang terperangkap dalam sistem hidraulis.

"Lakukan proses bleeding rem secara benar supaya seluruh udara yang terperangkap pada sistem hilang sehingga tekanan booster rem dan *master* rem tetap prima," tambahnya.

Gejala pedal rem yang terasa lemah biasanya menjadi indikasi adanya udara atau kebocoran pada selang fleksibel.

Teknik Berkendara dan Fitur Modern

Selain kondisi fisik, teknik pengereman juga menentukan keselamatan. Saat melintasi medan pegunungan, pengendara harus waspada terhadap risiko brake fade (penurunan daya rem akibat panas ekstrem) dan vapor lock (penguapan minyak rem).

Untuk menghindarinya, kombinasikan penggunaan rem dengan teknik engine brake guna mengurangi beban kerja mekanis pada piringan dan kampas. Bagi pengguna mobil modern, pastikan fitur keselamatan seperti Anti-lock Braking System (ABS), Electronic Brake Distribution (EBD), dan Brake Assist berfungsi normal.

Jika lampu peringatan rem atau simbol ABS pada dashboard menyala, segera bawa mobil ke bengkel resmi. Langkah ini penting agar teknisi dapat memastikan sistem komputerisasi kendaraan bekerja dengan baik sebelum menempuh perjalanan jauh. (Ant/Z-1)