Tips Hemat Nge-war Tiket Mudik Lebaran, Cek Promo Travel dari BRI!

Promo Spesial BRI Ramadan untuk diskon tiket pesawat, hotel, hingga cashback menarik saat musim mudik dan libur lebaran 2026.(Antara)

MUSIM mudik lebaran sekaligus liburan Lebaran semakin dekat. Banyak orang mulai berburu tiket pesawat, kereta api, hingga hotel agar tidak kehabisan. Agar proses berburu tiket lebih nyaman sekaligus tetap hemat, kamu bisa memanfaatkan Promo Spesial BRI Ramadan.

Melalui Promo Spesial BRI Ramadan, BRI mengajak masyarakat untuk berbelanja secara lebih bijak, cerdas, dan hemat, termasuk dalam mempersiapkan perjalanan mudik maupun liburan.

Beragam penawaran menarik tersedia untuk pembelian tiket transportasi dan pemesanan hotel di berbagai platform perjalanan, mulai dari potongan harga hingga cashback yang membantu menghemat pengeluaran.

Booking Tiket Online Makin Hemat Pakai BRI

Lewat Promo Spesial BRI Ramadan, tersedia berbagai penawaran perjalanan saat membeli tiket melalui Traveloka. Promo ini mencakup berbagai kebutuhan perjalanan seperti tiket pesawat, hotel, atraksi dan aktivitas wisata, tiket kereta api, tiket Whoosh, tiket bus dan travel, layanan antar jemput bandara, sewa mobil, paket tiket pesawat + hotel, paket wisata, hingga cruises.

Kamu bisa mendapatkan diskon hingga Rp200 ribu untuk transaksi menggunakan BRI Kartu Kredit. Promo ini berlaku hingga 31 Desember 2026.

Tak hanya itu, tersedia juga diskon 12% untuk pemesanan hotel melalui Agoda dengan pembayaran menggunakan BRI Kartu Kredit JCB hingga 31 Maret 2026. Ada pula diskon 20% di Klook untuk pemesanan aktivitas dan atraksi wisata di Jepang dengan BRI Kartu Kredit JCB.

Selain itu, pengguna juga dapat menikmati potongan harga hingga 14% untuk reservasi hotel di Jepang melalui Trip.com menggunakan BRI Kartu Kredit JCB hingga 31 Maret 2026. Sementara itu, transaksi melalui booking.com menggunakan Kartu Kredit BRI Visa juga berkesempatan mendapatkan cashback 10% hingga 31 Desember 2027.

Pesan Tiket Makin Murah Pakai Promo BRI

Bagi kamu yang berencana mudik menggunakan pesawat atau ingin menikmati liburan ke luar negeri, BRI juga menghadirkan promo menarik lainnya. Salah satunya adalah potongan harga 8% untuk pembelian tiket pesawat pulang-pergi kelas First Class, Business Class, Premium Economy, maupun Economy menuju Jepang dengan maskapai Japan Airlines.

Promo ini berlaku hingga 31 Maret 2026 dengan metode pembayaran menggunakan BRI Kartu Kredit.

Itulah beberapa penawaran yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung perjalanan mudik dan liburan Lebaran. Dengan memanfaatkan Promo Spesial BRI Ramadan, kebutuhan perjalanan bisa terpenuhi tanpa membuat pengeluaran membengkak.

Segera buka BRI Tabungan melalui aplikasi BRImo dan ajukan BRI Kartu Kredit agar bisa menikmati berbagai penawaran dari BRI. Informasi lengkap mengenai promo serta syarat dan ketentuan dapat dilihat melalui Promo Spesial BRI Ramadan. Yuk, rencanakan perjalanan lebih hemat dan cerdas bersama BRI. (Z-10)