BRI Siapkan Uang Tunai Rp25 Triliun untuk Kebutuhan Lebaran 2026

ilustrasi(Antara)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyiapkan uang tunai sebesar Rp25 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Lebaran 2026. Dana tersebut disiapkan untuk memastikan kelancaran transaksi nasabah, terutama menjelang dan selama masa libur Hari Raya Idul Fitri.

Direktur Operations BRI Hakim Putratama mengatakan, jumlah uang tunai yang disiapkan tahun ini telah dihitung secara optimal berdasarkan pola kebutuhan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, BRI menyiapkan Rp29 triliun untuk periode 10 hari, sedangkan pada 2025 sebesar Rp27 triliun untuk 11 hari.

“Sekarang kita siapkan Rp25 triliun,” ujar Hakim di Jakarta, Selasa (10/3).

Baca juga : BRI Siapkan Rp32,8 Triliun untuk Lebaran, Pastikan Kebutuhan Uang Tunai Masyarakat Terpenuhi Hingga Pelosok

Hakim menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena nominal tersebut telah dianalisis secara matang dan dinilai lebih dari cukup untuk mendukung kebutuhan transaksi tunai selama periode Lebaran.

Selain ketersediaan uang tunai, BRI juga mengandalkan jaringan layanan digital dan fisik untuk mendukung transaksi nasabah. Layanan tersebut didukung oleh 9.657 unit anjungan tunai mandiri (ATM) dan cash recycling machine (CRM), lebih dari 280.000 mesin EDC yang tersebar di berbagai jaringan merchant seperti restoran dan pusat perbelanjaan.

"Serta sekitar 1,2 juta agen BRILink di seluruh Indonesia," terang Hakim.

Baca juga : Bank Indonesia Siapkan Uang Tunai Rp197,6 T untuk Ditukarkan Jelang Lebaran 2024

Untuk layanan penukaran uang, BRI menyiapkan dana sebesar Rp402 miliar melalui kerja sama dengan program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) yang digelar oleh Bank Indonesia. Program tersebut berlangsung sejak pekan keempat Februari hingga pekan kedua Maret 2026, dengan layanan yang tersedia di 264 kantor cabang BRI.

Sementara itu, untuk mendukung kebutuhan layanan selama periode libur Lebaran, BRI juga akan membuka layanan operasional terbatas pada 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026. Layanan tersebut dibuka pukul 08.00 hingga 15.00 waktu setempat di sekitar 186 kantor cabang, kantor cabang pembantu (KCP), dan kantor kas.

Namun, BRI tidak membuka layanan Unit Kerja BRI (BRI Unit) pada periode tersebut. Meski demikian, layanan yang tersedia tetap mencakup transaksi penting bagi nasabah, termasuk layanan setor tunai. (E-3)