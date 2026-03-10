Konflik AS-Israel vs Iran, Ketua DPR Desak Pemerintah Mitigasi Dampak Ekonomi Jelang Lebaran

ilustrasi.(MI)

KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak eskalasi konflik antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran. Puan menegaskan, situasi global yang memanas tidak boleh dibiarkan membebani rakyat, terutama di tengah persiapan menyambut Hari Raya Idulfitri.

"DPR sudah mulai masuk sidang, nantinya komisi terkait akan meminta mitra pemerintah untuk memitigasi hal tersebut sehingga APBN 2026 nantinya bisa menyesuaikan dengan situasi global yang sedang terjadi pada saat ini," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/3).

Puan memperingatkan pemerintah agar ketegangan di Timur Tengah tidak menjadi alasan pembiaran atas lonjakan biaya transportasi dan harga pangan di dalam negeri, terutama menjelang Idulfitri. Menurutnya, standar biaya mudik dan ketersediaan stok pangan adalah tugas pokok pemerintah yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

"Apapun kebijakan yang dilaksanakan pemerintah, jangan sampai membebani atau memberatkan rakyat. Apakah itu terkait biaya transportasi, sembako, maupun hal-hal lain menjelang Idulfitri. Ini adalah tupoksinya pemerintah," tegas Puan.

Puan mengatakan DPR akan memanggil kementerian terkait guna memastikan setiap risiko telah diantisipasi. Ia tidak ingin ada kebijakan mendadak atau kelangkaan pangan yang terjadi akibat kurangnya antisipasi terhadap dampak konflik global.

"Tugas DPR adalah mengawasi. Dalam waktu dua minggu menjelang Lebaran ini, kami meminta pemerintah melakukan semua mitigasi dan antisipasi terbaik. Jangan sampai ada hal yang tidak termitigasi sehingga memberatkan masyarakat, baik itu masalah pangan, transportasi, dan lain sebagainya," pungkas politisi PDI Perjuangan tersebut. (Faj/P-3)