Konflik AS-Israel vs Iran, Ketua DPR Desak Pemerintah Mitigasi Dampak Ekonomi Jelang Lebaran

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak eskalasi konflik antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran. Puan menegaskan, situasi global yang memanas tidak boleh dibiarkan membebani rakyat, terutama di tengah persiapan menyambut Hari Raya Idulfitri.
"DPR sudah mulai masuk sidang, nantinya komisi terkait akan meminta mitra pemerintah untuk memitigasi hal tersebut sehingga APBN 2026 nantinya bisa menyesuaikan dengan situasi global yang sedang terjadi pada saat ini," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/3).
Puan memperingatkan pemerintah agar ketegangan di Timur Tengah tidak menjadi alasan pembiaran atas lonjakan biaya transportasi dan harga pangan di dalam negeri, terutama menjelang Idulfitri. Menurutnya, standar biaya mudik dan ketersediaan stok pangan adalah tugas pokok pemerintah yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati.
"Apapun kebijakan yang dilaksanakan pemerintah, jangan sampai membebani atau memberatkan rakyat. Apakah itu terkait biaya transportasi, sembako, maupun hal-hal lain menjelang Idulfitri. Ini adalah tupoksinya pemerintah," tegas Puan.
Puan mengatakan DPR akan memanggil kementerian terkait guna memastikan setiap risiko telah diantisipasi. Ia tidak ingin ada kebijakan mendadak atau kelangkaan pangan yang terjadi akibat kurangnya antisipasi terhadap dampak konflik global.
"Tugas DPR adalah mengawasi. Dalam waktu dua minggu menjelang Lebaran ini, kami meminta pemerintah melakukan semua mitigasi dan antisipasi terbaik. Jangan sampai ada hal yang tidak termitigasi sehingga memberatkan masyarakat, baik itu masalah pangan, transportasi, dan lain sebagainya," pungkas politisi PDI Perjuangan tersebut. (Faj/P-3)
KETUA DPR RI Puan Maharani mengaku mendukung Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) soal aturan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Penguatan pengawasan semata tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan kesadaran moral dari para pemangku kepentingan di daerah.
Tasyakuran atas penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Megawati serta pelaksanaan ibadah umrah bersama kedua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
Ketua DPR RI Puan Maharani sampaikan duka mendalam atas wafatnya Try Sutrisno. Ia mengenang Wapres Ke-6 RI tersebut sebagai sosok hangat dan bersahaja.
KETUA DPR RI Puan Maharani memberikan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza, atau forum Board of Peace.
Rikwanto memberikan analogi mengenai fungsi CCTV di lingkungan masyarakat. Menurutnya, di era digital saat ini, rekaman kejadian adalah bukti yang tidak terbantahkan.
SITUASI geopolitik dunia yang semakin memanas di kawasan Timur Tengah harus menjadi alarm serius bagi Indonesia untuk segera memperkuat kemandirian energi nasional.
Kesejahteraan guru madrasah merupakan tanggung jawab penuh pemerintah pusat melalui anggaran negara, hak guru untuk menerima TPG harus tepat waktu.
Proses naturalisasi pemain tidak lepas dari mekanisme yang melibatkan DPR. Karena itu, PSSI masih menunggu kepastian mengenai jadwal persidangan sebelum melangkah lebih jauh.
Penambahan TKD ini merupakan realisasi dari usulan Mendagri kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved