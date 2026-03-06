PSSI Minta Publik Bersabar soal Rumor Dua Pemain Naturalisasi Baru Timnas Indonesia

Ketua Umum PSSI Erick Thohir (kanan).(dok.PSSI)

ANGGOTA Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga meminta publik menunggu kepastian terkait kabar dua pemain naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia, karena prosesnya masih menyesuaikan jadwal persidangan DPR.

Kabar mengenai potensi tambahan dua pemain naturalisasi baru untuk memperkuat Timnas Indonesia mulai mencuat dalam beberapa hari terakhir. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga tidak membantah isu tersebut, namun menegaskan publik perlu menunggu perkembangan lebih lanjut.

Menurut Arya, proses naturalisasi pemain tidak lepas dari mekanisme yang melibatkan DPR. Karena itu, PSSI masih menunggu kepastian mengenai jadwal persidangan sebelum melangkah lebih jauh.

Baca juga : 30 Tahun Kutukan dan Misi Penebusan: Akankah 2026 Jadi Tahun Emas Garuda?

"Kita tunggu saja. Sekarang waktunya juga mepet. Kemudian juga saya belum lihat juga jadwal DPR buka sidangnya kapan," kata Arya saat menghadiri acara buka bersama dan bermain sepak bola dengan PSSI Pers di Lapangan C Senayan, Jakarta, Jumat (6/3).

Ia menjelaskan bahwa setiap proses yang berkaitan dengan persetujuan DPR harus mengikuti jadwal masa sidang yang berlaku. PSSI akan menyesuaikan langkah berikutnya dengan agenda tersebut.

"Selalu DPR itu ada pembukaan dan penutupan sidang. Nanti kita akan sesuaikan dengan situasinya nanti," lanjut Arya.

Baca juga : Erick Thohir: Naturalisasi Miliano Jonathans untuk Perkuat Timnas Indonesia

Isu kedatangan dua pemain naturalisasi itu muncul setelah pelatih Timnas Indonesia John Herdman disebut ingin menambah kekuatan dari pemain yang berkarier di Eropa. Spekulasi tersebut menguat usai Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu Menteri Hukum Andi Agtas beberapa hari lalu.

Sebelumnya, Herdman juga diketahui sempat melakukan perjalanan ke Eropa untuk memantau sejumlah pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia. Arya mengakui bahwa pemain yang diincar pelatih kemungkinan berasal dari hasil pemantauan tersebut.

"Iya pasti dari sana (pantauan John Herdman)," ujar Arya.

Meski demikian, ia enggan membeberkan identitas dua pemain yang dimaksud, termasuk asal negara maupun kompetisi tempat mereka bermain. Arya hanya memastikan bahwa pemain yang dibidik memiliki kualitas yang dibutuhkan tim.

"Belum tahu saya. Pasti dia cari yang bagus. Pokoknya nanti cari yang bagus saja," pungkasnya. (Ndf/P-3)