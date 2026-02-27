Gara-Gara Laga Kontra Mali, PSSI Disanksi AFC

Laga persahabatan antara timnas U-23 Indonesia melawan timnas U-23 Mali di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025).(ANTARA/Yulius Satria Wijaya)

FEDERASI Sepak Bola Asia (AFC) resmi menjatuhkan sanksi denda kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Sanksi ini diberikan menyusul adanya pelanggaran prosedur administratif dalam penyelenggaraan pertandingan uji coba internasional antara Timnas U-23 Indonesia melawan timnas Mali, yang berlangsung tahun lalu.

Berdasarkan rilis resmi yang dikeluarkan pada Kamis (26/2), PSSI diwajibkan membayar denda sebesar US$1.500 atau setara dengan kurang lebih Rp25 juta.

Denda tersebut dijatuhkan karena PSSI dinilai lalai dalam memenuhi ketentuan regulasi pertandingan internasional yang telah ditetapkan oleh konfederasi.

“Federasi Sepak Bola Indonesia diperintahkan untuk membayar denda sebesar US$1.500 karena melanggar Pasal 11.15 Peraturan AFC yang mengatur pertandingan internasional,” demikian pernyataan resmi AFC sebagaimana dikutip dari laman resminya.

Akar Permasalahan: Kelalaian Prosedur

Pelanggaran yang dilakukan PSSI berkaitan dengan Pasal 11.15 mengenai penyelenggaraan pertandingan internasional level 2.

Dalam poin aturan tersebut, federasi diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan pertandingan tepat waktu, terutama jika laga tersebut melibatkan tim dari dua konfederasi yang berbeda.

Dalam kasus ini, Timnas U-23 Indonesia melakoni dua laga uji coba melawan timnas Mali pada 15 dan 18 November 2025.

Mengingat Indonesia berada di bawah naungan AFC (Asia) dan Mali berada di bawah CAF (Afrika), koordinasi administratif antar-konfederasi menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam periode jeda internasional (international break). Namun, PSSI dilaporkan terlambat menyampaikan notifikasi resmi kepada AFC terkait rangkaian pertandingan tersebut.

Catatan Disiplin di 2026

Sanksi ini menambah daftar catatan disiplin PSSI di awal 2026. Keputusan ini merupakan denda kedua yang diterima federasi dalam bulan yang sama.

Sebelumnya, pada 9 Februari lalu, AFC juga telah menjatuhkan denda yang jauh lebih besar, yakni US$14.000 atau sekitar Rp230 juta. Sanksi sebelumnya tersebut berkaitan dengan pelanggaran aturan pada ajang Piala Asia Futsal AFC 2026.

Terkait sanksi terbaru akibat laga kontra timnas Mali ini, AFC memberikan tenggat waktu yang cukup ketat bagi PSSI untuk segera melunasi kewajiban mereka.

Federasi diminta untuk merampungkan pembayaran denda tersebut paling lambat 30 hari sejak keputusan diterbitkan.

Kasus ini menjadi peringatan penting bagi manajemen internal PSSI untuk lebih teliti dalam mengelola birokrasi pertandingan internasional, terutama yang melibatkan lintas konfederasi, guna menghindari kerugian finansial maupun citra di mata dunia sepak bola internasional. (Ant/Z-1)