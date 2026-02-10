AFC Apresiasi Keberhasilan Indonesia Gelar Piala Asia Futsal 2026

Timnas Futsal Indonesia(Antara)

KEBERHASILAN Indonesia dalam menyelenggarakan AFC Futsal Asian Cup 2026 mendapat pengakuan dunia internasional. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) memberikan apresiasi kepada panitia lokal (Local Organising Committee/LOC) atas standar penyelenggaraan yang dinilai profesional dan berkualitas tinggi.

Apresiasi tersebut disampaikan melalui surat resmi bertanggal 9 Februari 2026 yang ditandatangani langsung oleh Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Seri Windsor John, dan ditujukan kepada Chairman LOC, Farazandi Fidinansyah.

Dalam surat tersebut, AFC memuji dedikasi dan komitmen tanpa henti dari LOC yang berhasil menghadirkan operasional pertandingan dengan kualitas sangat baik. Selain itu, PSSI selaku tuan rumah juga mendapat pujian atas pengaturan yang rapi serta keramahan (hospitality) yang diberikan kepada seluruh delegasi dan tim peserta selama turnamen berlangsung di Jakarta.

Chairman LOC, Farazandi Fidinansyah, menyambut baik penghargaan tersebut. Ia menegaskan bahwa kesuksesan ini merupakan buah dari kerja keras ratusan orang yang terlibat di balik layar.

“Kami merasa terhormat mendapatkan apresiasi dari AFC. Hal ini merupakan penghargaan untuk semua panitia yang telah bekerja keras di belakang layar. Kolaborasi menjadi kunci sukses keberhasilan acara ini,” ujar Farazandi dalam keterangan resminya, Selasa (10/2).

Farazandi mengakui perjalanan sebagai tuan rumah tidaklah mudah dan penuh tantangan teknis serta operasional. Namun, komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi suporter dan peserta tetap menjadi prioritas utama.

Ia mengatakan penyelenggaraan AFC Futsal Asian Cup 2026 ini juga tercatat sukses berkat dukungan penuh dari berbagai pihak, mulai dari Kemenpora, PSSI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hingga para relawan.

Kesuksesan penyelenggaraan ini semakin manis seiring dengan torehan sejarah Timnas Futsal Indonesia yang mampu melaju hingga ke partai final.

Farazandi juga menyampaikan permohonan maaf jika masih terdapat kekurangan selama turnamen dan menjadikannya bahan evaluasi untuk ajang selanjutnya.

“Atas nama seluruh LOC, saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Ini jadi ruang bagi kami untuk berkembang lebih baik lagi,” tambahnya.

Keberhasilan ini kian memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi favorit penyelenggaraan event olahraga internasional. Dengan rapor hijau dari AFC, Indonesia kini semakin optimistis untuk membidik peluang menjadi tuan rumah ajang yang lebih besar, yakni Piala Dunia Futsal 2028 mendatang. (E-4)