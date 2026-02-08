Pengamat: Pencapaian Timnas Futsal Indonesia ke Final Piala Asia 2026 Sangat Luar Biasa

Pemain Timnas futsal Indonesia saling berjabat tangan usai kalah dari Timnas futsal Iran.(Dok. Antara)

TIMNAS Futsal Indonesia menjadi runner up Piala Asia Futsal 2026 setelah takluk 4-5 dari Iran lewat adu penalti, menyusul hasil imbang 5-5 hingga perpanjangan waktu pada final di Indonesia Arena, Sabtu (7/2).

Tim Nasional futsal Indonesia harus mengubur ambisi mengangkat trofi juara setelah kalah dramatis dari Iran pada partai puncak Piala Asia Futsal 2026.

Laga final berlangsung sengit dan terbuka, dengan kedua tim bermain imbang 5-5 sampai babak tambahan waktu usai, sebelum Iran memastikan kemenangan melalui adu penalti dengan skor 5-4.

Meski gagal menjadi juara, capaian skuad Merah Putih tetap menuai apresiasi. Pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo menilai keberhasilan menembus final sudah menjadi prestasi besar bagi futsal Indonesia.

"Kalaupun timnas kalah dari Iran, tapi kita tahu Iran bukan saja merupakan raksasa futsal Asia, tp salah satu tim kuat dunia yg sgt berpengalaman," kata Kesit saat dihubungi.

Ia menyoroti perkembangan futsal nasional yang dinilai menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

"Dalam lima tahun terakhir ini futsal terus memperlihatkan progres yg sangat pesat. Liga futsal profesional yg rutin digelar juga sangat kompetitif," ujar Kesit.

"Futsal terus bertumbuh dengan kekuatannya yang makin bertambah. Dampak positifnya adalah timnas yang makin kuat, selain tentu faktor pelatih juga berperan penting," imbuhnya.

Lebih lanjut, Kesit juga menekankan pentingnya keberlanjutan kompetisi domestik sebagai fondasi kekuatan tim nasional.

"Iklim kompetisi harus terus digairahkan dan ditingkatkan karena dari situlah hadir pemain-pemain untuk memperkuat timnas. Kompetisi yang teratur akan membuat klub-klub terangsang melakukan Pembinaan pemain," sebutnya .

Kekalahan dari Iran sekaligus menegaskan peningkatan level permainan Indonesia di kancah Asia. Iran selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan utama futsal Asia dan langganan bersaing di level dunia, sehingga perlawanan ketat hingga adu penalti menjadi indikator kemajuan signifikan timnas Indonesia. (H-3)