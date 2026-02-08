Indonesia di Piala Asia Futsal 2026: Hanya Kalah di Adu Penalti, Hector Souto Bangga

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
TIMNAS Indonesia harus puas menjadi runner up dalam memperebutkan Piala Asia Futsal 2026. Meskipun demikian Pelatih kepala timnas futsal Indonesia Hector Souto bangga atas hasil tersebut.
Indonesia kalah dari Iran saat adu penalti di final Piala Asia Futsal 2026, Sabtu (7/2). Timnas Futsal Indonesia hanya beda 1 gol.
"Saya mengucapkan selamat kepada para pemain karena mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa," ujar Souto.
Menurutnya pencapaian tim futsal Indonesia sudah luar biasa. Indonesia kalah 4-5 di adu penalti setelah bermain imbang dan telah melalui perpanjangan waktu.
Souto menuturkan pencapaian hingga ke final merupakan perkembangan yang signifikan bagi futsal nasional yang berlaga di level Asia.
Lawan Indonesia pun tak bisa diremehkan. Sebab, Iran telah mencatatkan 14 kali juara Piala Asia Futsal.
Kekuataan mental menjadi modal utama tim Garuda selama pertandingan Piala Asia Futsal 2026, menurut pelatih asal Spanyol itu.
"Kami sangat kuat secara mental. Cara para pemain menghadapi tekanan sepanjang pertandingan tidak mudah," ucap dia.
Tim Garuda, telah bertahan bahkan hingga adu penalti melawan Iran yang punya reputasi besar di kancah futsal Internasional. (Ant/H-4)
Pelatih Hector Souto resmi merilis 25 pemain Timnas Futsal Indonesia untuk ASEAN Futsal Championship 2026 di Thailand. Simak daftar lengkap skuad Garuda di sini!
Klub asal Spanyol, Burela FS, dilaporkan tertarik untuk merekrut pemain timnas futsal Indonesia Israr Megantara.
Bagi Hector Souto, pencapaian timnas Indonesia sebagai runner-up Piala Asia Futsal 2026 belum cukup untuk menenangkan hatinya.
Berdasarkan rilis Komite Disiplin AFC, sanksi tersebut merupakan akumulasi dari empat pelanggaran keamanan yang terjadi pada awal 2026.
Menurut Kensuke Takahashi, Indonesia, yang kini ditangani Hector Souto, berada dalam kondisi yang sangat siap untuk menghadapi raksasa futsal Asia, Iran, di laga final Piala Asia Futsal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved