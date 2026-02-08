Indonesia di Piala Asia Futsal 2026: Hanya Kalah di Adu Penalti, Hector Souto Bangga

Pemain Timnas futsal Indonesia Firman Adriansyah (tengah) bersama rekannya melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Timnas futsal Jepang pada pertandingan semifinal AFC Futsal Asian Cup 2026 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2026)(ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc.)

TIMNAS Indonesia harus puas menjadi runner up dalam memperebutkan Piala Asia Futsal 2026. Meskipun demikian Pelatih kepala timnas futsal Indonesia Hector Souto bangga atas hasil tersebut.

Indonesia kalah dari Iran saat adu penalti di final Piala Asia Futsal 2026, Sabtu (7/2). Timnas Futsal Indonesia hanya beda 1 gol.

"Saya mengucapkan selamat kepada para pemain karena mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa," ujar Souto.

Menurutnya pencapaian tim futsal Indonesia sudah luar biasa. Indonesia kalah 4-5 di adu penalti setelah bermain imbang dan telah melalui perpanjangan waktu.

Souto menuturkan pencapaian hingga ke final merupakan perkembangan yang signifikan bagi futsal nasional yang berlaga di level Asia.

Lawan Indonesia pun tak bisa diremehkan. Sebab, Iran telah mencatatkan 14 kali juara Piala Asia Futsal.

Kekuataan mental menjadi modal utama tim Garuda selama pertandingan Piala Asia Futsal 2026, menurut pelatih asal Spanyol itu.

"Kami sangat kuat secara mental. Cara para pemain menghadapi tekanan sepanjang pertandingan tidak mudah," ucap dia.

Tim Garuda, telah bertahan bahkan hingga adu penalti melawan Iran yang punya reputasi besar di kancah futsal Internasional. (Ant/H-4)