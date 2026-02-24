Misi Pertahankan Gelar, Ini Skuad Timnas Futsal Indonesia di ASEAN Championship 2026

TImnas Futsal Indonesia juara ASEAN Futsal Championship 2024(Instagram @timnasfutsal)

TIMNAS Futsal Indonesia memulai langkah untuk mempertahankan takhta di ajang ASEAN Futsal Championship 2026. Pelatih kepala Hector Souto telah merilis daftar panjang berisi 25 pemain yang akan dipersiapkan untuk bertarung di Thailand pada 5-12 April mendatang.

Langkah awal menuju turnamen bergengsi antarnegara Asia Tenggara ini ditandai dengan keputusan berani dari sang juru taktik asal Spanyol. Hector Souto melakukan penyegaran besar-besaran dalam komposisi tim dengan memarkir sejumlah nama yang sebelumnya menjadi pilar di Piala Asia Futsal.

Beberapa pemain berpengalaman seperti Samuel Eko, Brian Ick, dan penjaga gawang senior Muhammad Nizar tidak masuk dalam daftar kali ini. Absennya mereka menegaskan adanya pergeseran arah dan regenerasi dalam tubuh Skuad Garuda.

Sebaliknya, Souto memberi ruang kepada sejumlah pemain yang tengah menunjukkan grafik performa meningkat. Di lini pertahanan, Dewa Rizki Amanda dari Cosmo JNE FC tetap dipercaya sebagai jangkar. Sementara di sektor serangan, Yogi Saputra yang tampil konsisten bersama Pangsuma FC dipertahankan untuk menjaga produktivitas gol.

Daftar 25 nama tersebut masih bersifat sementara dan akan dipangkas untuk membentuk skuad final. Para pemain terpilih dijadwalkan mengikuti pemusatan latihan intensif sebelum bertolak ke Thailand.

Sebagai juara bertahan, Indonesia memikul target tinggi. Tim Merah Putih berambisi mengukir sejarah dengan merebut gelar ketiga setelah sebelumnya menjadi kampiun pada 2010 dan 2024. Kemenangan 2-0 atas Vietnam pada final edisi terakhir menjadi modal kepercayaan diri, meski tantangan tampil di markas Thailand diprediksi jauh lebih berat.

Berikut 25 pemain yang masuk daftar panjang timnas futsal Indonesia:

Kiper: Muhammad Albagir (Black Steel FC), Angga Ariansyah (Unggul FC), M. Rizki Afsana (Cosmo JNE FC).

Anchor: Piter Everardus Masriat (Black Steel FC), Fadal Bachtiar (Kuda Laut Nusantara FC), Dewa Rizki Amanda (Cosmo JNE FC).

All Around: Romi Humandri, Dipo Arrahman, Muhammad Farhan (Pangsuma FC).

Flank: Singgih Romana Jati, Guntur Sulistyo, Ardiansyah (Bintang Timur Surabaya), Yogi Saputra, Imam Anshori (Pangsuma FC), M. Rizky Fauzan, Andarias Kareth (Fafage Banua), Rahmad Zar'in (Asahan FC), Adityas Priambudi (Black Steel FC), Reivan Revian (Cosmo JNE FC), Silfredo Alfred Reko (Moncongbulo FC).

Flank Pivot: Muhammad Sanjaya (Kuda Laut Nusantara FC), Andres Dwi Persada (Unggul FC), M. Fadlan Hussein (Bintang Timur Surabaya).

Pivot: Muhammad Faturrahman (Fafage Banua), Kris Daniel Yeimo (Black Steel FC).

