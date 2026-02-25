Daftar 25 Pemain Timnas Futsal Indonesia di ASEAN Futsal Championship 2026

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
FEDERASI Futsal Indonesia (FFI) resmi mengumumkan 25 pemain yang masuk dalam daftar sementara (long list) timnas futsal Indonesia. Pemanggilan ini merupakan bagian dari persiapan intensif menghadapi ajang ASEAN Futsal Championship 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Nonthaburi, Thailand, pada 5-12 April 2026.
Pengumuman ini menjadi tahap awal pembentukan skuad Garuda sebelum memasuki fase pemusatan latihan (training camp) untuk menentukan komposisi final tim yang akan berlaga di turnamen regional tersebut.
FFI menyatakan bahwa ke-25 pemain yang terpilih merupakan hasil seleksi dan pemantauan mendalam tim pelatih sepanjang kompetisi domestik berjalan.
Seluruh pemain dalam daftar ini berasal dari klub-klub peserta Pro Futsal League (PFL), yang membuktikan bahwa kompetisi kasta tertinggi tersebut tetap menjadi kawah candradimuka utama bagi talenta futsal nasional.
Pihak federasi menegaskan bahwa daftar ini bersifat sementara. Tahap berikutnya adalah pengumuman daftar pendek (short list) pemain yang akan dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan secara terpusat.
Para pemain diharapkan tetap menjaga performa dan kondisi fisik di sisa pertandingan liga agar bisa mengamankan tempat di skuad final.
Komposisi 25 pemain ini terdiri atas tiga penjaga gawang, empat anchor, 10 flank, lima pivot, serta tiga pemain serbabisa (all-around). Berikut adalah daftar lengkapnya:
|Posisi
|Nama Pemain
|Klub Asal
|Kiper
|Muhammad Albagir
|Black Steel FC Papua
|Angga Ariansyah
|Unggul FC
|Mohammad Rizki Afsana Putra
|Cosmo JNE
|Anchor & Flank-Anchor
|Piter Eveardus Masriat (Anchor)
|Black Steel FC Papua
|Fadal Bachtiar (Anchor)
|Kuda Laut Nusantara FC
|Dewa Rizki Amanda (Flank-Anchor)
|Cosmo JNE
|Singgih Romana Jati (Flank-Anchor)
|Bintang Timur Surabaya
|Flank
|Andarias Kareth
|Fafage Banua FC
|Muhammad Imam Anshori Rahman
|Pangsuma FC
|Guntur Sulistyo Ari Wibowo
|Bintang Timur Surabaya
|Yogi Saputra
|Pangsuma FC
|Mohammad Rizky Fauzan
|Fafage Banua FC
|Rahmad Zar'in Muttaqin
|Asahan FC
|Adityas Priambudi Wibowo
|Black Steel FC Papua
|Reivan Revian
|Cosmo JNE
|Ardiansyah
|Bintang Timur Surabaya FC
|Silfredo Alfred Reko
|Moncongbulo FC
|Pivot & Flank-Pivot
|Muhammad Faturrahman (Pivot)
|Fafage Banua FC
|Kris Daniel Yeimo (Pivot)
|Black Steel FC Papua
|Andres Dwi Persada Putra (Flank-Pivot)
|Unggul FC
|Muhammad Sanjaya (Flank-Pivot)
|Kuda Laut Nusantara FC
|Moh. Fadlan Hussein (Flank-Pivot)
|Bintang Timur Surabaya FC
|All Around
|Dipo Arrahman
|Pangsuma FC
|Romi Humandri
|Pangsuma FC
|Muhammad Farhan
|Pangsuma FC
Turnamen ASEAN Futsal Championship 2026 diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat Thailand sebagai tuan rumah merupakan kekuatan utama futsal di Asia Tenggara. Skuad Garuda diharapkan mampu memberikan performa terbaik dan membawa pulang gelar juara ke tanah air. (Ant/Z-10)
Pelatih Hector Souto resmi merilis 25 pemain Timnas Futsal Indonesia untuk ASEAN Futsal Championship 2026 di Thailand. Simak daftar lengkap skuad Garuda di sini!
FFI memastikan Hector Souto tetap menjadi pelatih timnas futsal Indonesia hingga 2028 usai sukses membawa Garuda runner-up Piala Asia.
Ketua Umum FFI Michael Victor Sianipar berharap pemerintah memberi bonus bagi timnas futsal Indonesia usai meraih runner-up Piala Asia 2026.
Pelatih timnas futsal Indonesia Hector Souto menilai kerja sama KFI dengan Palma krusial untuk memperkuat Pro Futsal League dan kualitas pemain timnas.
Ranking futsal dunia Timnas Indonesia 2026 berpeluang naik usai kalahkan Jepang 5-3 di semifinal Piala Asia Futsal. Cek posisi terbarunya di sini.
Mereka juga adalah langganan tim yang bermain di Piala Dunia Futsal, dengan kini mereka ada di peringkat lima dalam ranking FIFA, di bawah Argentina dan Spanyol.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved