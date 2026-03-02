Try Sutrisno Meninggal, Puan Maharani Kenang Sosoknya yang Bersahaja

Headline
KETUA DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Wakil Presiden RI ke-6, Try Sutrisno, pada Senin (2/3/2026) pagi. Puan menilai almarhum merupakan sosok negarawan yang sangat hangat dan bersahaja.
Atas nama pribadi dan institusi DPR RI, Puan menyatakan bahwa Indonesia kini kehilangan salah satu putra terbaik sekaligus tokoh bangsa yang memiliki jasa besar bagi kedaulatan negara.
"Semoga amal dan ibadah beliau mempermudah jalan almarhum menuju surga-Nya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan," ujar Puan dilansir dari Antara, Senin (2/3).
Dalam kenangannya, Puan menyebut Try Sutrisno sebagai figur panutan yang mampu merangkul semua generasi. Ia mengaku sering berinteraksi dengan almarhum dalam berbagai acara kenegaraan, salah satunya pada agenda Sidang Tahunan DPR RI tahun lalu.
"Saya menyambut beliau dan sama seperti biasanya, beliau selalu hangat dan bersahaja," kenang cucu Proklamator Bung Karno tersebut.
Puan menegaskan bahwa dedikasi Try Sutrisno selama menjabat sebagai Wakil Presiden maupun dalam karier militernya telah meninggalkan warisan berharga bagi Indonesia. Ia berharap semangat perjuangan almarhum dapat diteruskan oleh generasi muda saat ini.
"Semoga perjuangan beliau terus dilanjutkan oleh generasi-generasi mendatang, dan apa yang menjadi peninggalan Bapak Try Sutrisno akan terus bermanfaat bagi Indonesia," tambahnya.
Sebagaimana diketahui, Try Sutrisno wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, pada Senin pagi sekitar pukul 07.00 WIB.
Kabar duka ini dikonfirmasi melalui keterangan resmi keluarga dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta telah dibenarkan oleh sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, jenazah Try Sutrisno dimandikan di RSPAD sebelum diberangkatkan ke rumah duka yang terletak di Jalan Purwakarta Nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat. Rencananya, sejumlah tokoh nasional dan pejabat negara akan hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang. (Ant/z-10)
WAKIL Presiden Ke 6 Republik Indonesia Try Sutrisno meraih 19 tanda kehormatan sepanjang hidupnya. Penghargaan itu diraih atas dedikasi serta pengabdiannya pada bangsa dan negara.
PRESIDEN ke-7 Joko Widodo ikut mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Wapres ke 6 Jenderal TNI ( Purn) Try Sutrisno.
Presiden Prabowo pimpin pemakaman Try Sutrisno di TMP Kalibata. Simak penghormatan terakhir bagi sang Wapres ke-6 RI dan simbol kesetiaan prajurit.
Try Sutrisno wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, pada Senin (2/3) di usia 90 tahun.
Wapres ke-6 RI Try Sutrisno meninggal dunia di usia 90 tahun. Mensesneg sebut almarhum teladan bangsa dalam menjaga Pancasila dan UUD 1945.
Sutiyoso mengenang Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno sebagai sosok penjuru dan teladan bagi alumni Akademi Militer usai salat jenazah di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta.
