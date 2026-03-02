Wapres ke-6 Try Sutrisno Dimakamkan di TMP Kalibata, Presiden Prabowo Jadi Irup

Headline
Wakil Presiden (Wapres) Ke-6 Republik Indonesia, Try Sutrisno dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMP) Kalibata, Jakarta, pada Senin (2/3) siang. Almarhum akan menempati lokasi peristirahatan terakhir di Blok M131, yang berdekatan dengan makam sejumlah tokoh bangsa, termasuk Presiden Ke-3 RI B.J. Habibie dan Hasri Ainun Besari.
Pemakaman Try Sutrisno akan dilaksanakan dengan prosesi upacara militer penuh. Persiapan alur dan teknis upacara dilakukan oleh Komando Garnisun Tetap (Kogartap) I/Jakarta.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) dalam prosesi pemakaman tersebut.
Sebelum dibawa ke TMP Kalibata, jenazah Try Sutrisno disemayamkan di rumah duka di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Almarhum mengembuskan napas terakhir pada usia 90 tahun saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto pada Senin pagi.
Sejumlah tokoh nasional terlihat hadir di rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir, di antaranya Agum Gumelar dan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat. Selepas dari rumah duka, jenazah kemudian dishalatkan di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat.
Prosesi shalat jenazah tersebut turut diikuti oleh Wakil Presiden Ke-13 RI KH Ma'ruf Amin dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Usai dishalatkan, jenazah langsung diberangkatkan menuju TMP Kalibata dengan pengawalan ketat.
Dalam perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir, peti jenazah Try Sutrisno dibalut dengan kain bendera Merah Putih. Delapan anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) berseragam merah dengan baret biru muda bertugas membawa peti jenazah, didahului oleh seorang prajurit yang membawa foto mendiang.
Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa seluruh rangkaian acara dilakukan sesuai prosedur tetap (protap) kenegaraan. Terkait kehadiran Presiden sebagai pemimpin upacara, Prasetyo memberikan konfirmasi singkat.
"Seperti biasa ya, protapnya seperti biasa. Nanti dari Masjid Sunda Kelapa, jenazah diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan," ujar Prasetyo. Saat ditanya mengenai kehadiran Presiden Prabowo sebagai Irup, ia menjawab, "Insya Allah, mohon doanya."
Pasukan dari tiga matra TNI, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, telah disiagakan di lokasi pemakaman untuk memberikan penghormatan militer terakhir bagi sosok yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI tersebut. (Ant/Z-10)
