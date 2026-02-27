Pecah Telur setelah 20 Tahun, Insentif Guru Honorer Resmi Naik!

Headline
SEKRETARIS Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan insentif bagi guru honorer. Kebijakan ini menjadi catatan sejarah lantaran merupakan kenaikan pertama dalam dua dekade terakhir.
Teddy mengungkapkan, sejak ditetapkan pada tahun 2005, besaran insentif tersebut stagnan dan tidak pernah mengalami penyesuaian hingga tahun 2025. Di masa pemerintahan saat ini, angka tersebut akhirnya dikerek menjadi Rp400 ribu.
"Pemerintah pusat memberi insentif. Insentif itu bukan gaji, insentif itu tambahan. Dari tahun 2005 sampai 2025 ada namanya insentif dan baru naik di zaman Presiden Prabowo menjadi Rp400 ribu," ujar Teddy dilansir dari Antara, Jumat (27/2).
Ia memperjelas bahwa dana tersebut bersifat insentif atau tambahan di luar kewenangan penggajian yang berada di bawah pemerintah daerah. Langkah ini merupakan bentuk intervensi pemerintah pusat melalui dukungan finansial langsung guna membantu kesejahteraan guru honorer.
Selain insentif, pemerintah juga mengerek tunjangan guru non-ASN dari semula Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Tak hanya nominal, mekanisme penyaluran pun dirombak total demi efisiensi dan kepastian bagi para guru.
Perubahan paling signifikan yang dirasakan manfaatnya adalah sistem distribusi dana. Jika sebelumnya tunjangan disalurkan melalui transfer ke pemerintah daerah dengan ritme tiga bulan sekali, kini atas instruksi langsung Presiden Prabowo, dana tersebut dikirim langsung ke rekening masing-masing guru setiap bulan.
Lebih lanjut, Teddy menegaskan bahwa rentetan kebijakan ini menjadi bukti konkret bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengganggu atau memangkas anggaran di sektor lain, khususnya pendidikan.
"Jadi tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau tidak berjalan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah. Dan lebih detail, lebih fokus kepada siswanya, sekolahnya, dan juga gurunya," pungkas Teddy. (Z-10)
Sekretaris Kabinet menjelaskan bahwa anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai amanat konstitusi.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
Teddy menjelaskan bahwa program MBG justru dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA.
