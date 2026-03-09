Prabowo Kumpulkan Mantan Ajudan di Hambalang

Presiden Prabowo Subianto menggelar silaturahmi dengan para mantan ajudan dan pengawal saat berdinas di Kostrad dan Kopassus di kediamannya di Hambalang.(Media Sosial @sekretariat.kabinet)

PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan para mantan ajudan dan pengawal yang pernah mendampinginya saat masih aktif berdinas di militer. Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman pribadinya di Hambalang, Minggu (8/3).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pertemuan itu menjadi ajang silaturahmi antara Prabowo dan para prajurit yang pernah bekerja bersamanya puluhan tahun lalu. Terutama saat ia bertugas di Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat dan Komando Pasukan Khusus.

"Presiden Prabowo Subianto memanggil dan bersilaturahmi dengan seluruh mantan ajudan dan pengawal beliau semasa berdinas di Kostrad dan Kopassus, atau saat beliau masih aktif di TNI 30 tahun lalu. Silaturahmi tersebut dilakukan di kediaman pribadi Presiden di Hambalang pada Minggu, 8 Maret 2026," ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya dikutip pada Senin (9/3).

Baca juga : Kesetiaan 30 Tahun: Makna di Balik Pertemuan Prabowo dan Eks Pengawal Kostrad-Kopassus

Menurut Teddy, para mantan ajudan dan pengawal itu kini menempuh jalan karier yang berbeda-beda. Sebagian masih aktif sebagai prajurit di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, sementara lainnya telah memasuki masa pensiun.

"Beberapa dari ajudan dan pengawal tersebut, ada yang masih aktif sebagai TNI saat ini. Ada juga yang sudah pensiun namun dipekerjakan di perusahaan pribadi beliau," tutur Teddy.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana santai. Para mantan pengawal juga berbagi cerita tentang perjalanan hidup mereka setelah tidak lagi bertugas bersama Prabowo.

Salah satu kisah yang muncul dalam pertemuan itu berkaitan dengan perhatian Prabowo terhadap keluarga prajurit yang pernah mendampinginya, termasuk dalam hal pendidikan anak.

"Tidak hanya itu saja. Salah satu dari mereka juga bercerita, bahwa putranya yang disekolahkan oleh Bapak Presiden kini sudah menjadi sarjana dan telah mendapatkan pekerjaan," pungkas Teddy. (