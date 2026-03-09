Kesetiaan 30 Tahun: Makna di Balik Pertemuan Prabowo dan Eks Pengawal Kostrad-Kopassus

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
DI tengah kesibukan mengelola negara sebagai Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto kembali menunjukkan sisi humanis yang kental. Pada Minggu (8/3), ia mengundang kembali para mantan ajudan dan pengawalnya dari masa kedinasan militer tiga dekade silam ke kediaman pribadinya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor.
Pertemuan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan sebuah refleksi mendalam tentang loyalitas dan ikatan batin yang melampaui sekat pangkat dan jabatan politik. Pertemuan tersebut melibatkan mereka yang pernah mendampingi Prabowo saat ia masih aktif bertugas di Kostrad dan Kopassus.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, yang mendampingi dalam acara tersebut, menceritakan bahwa suasana berlangsung sangat hangat. Ruangan klasik berpanel kayu di Hambalang menjadi saksi bisu tawa dan haru saat para mantan prajurit ini mengenang masa-masa penugasan lapangan yang berat namun berkesan.
Beberapa poin penting dari pertemuan tersebut antara lain:
Dalam studi kepemimpinan militer, hubungan antara komandan dan ajudan (aide-de-camp) adalah salah satu ikatan paling sakral. Prabowo Subianto dikenal sebagai sosok yang memegang teguh prinsip "Old soldiers never die, they simply fade away", namun bagi Prabowo, mereka tidak boleh terlupakan.
Presiden Prabowo mengundang seluruh mantan ajudan dan pengawal yang pernah bertugas bersamanya sekitar 30 tahun lalu, mencakup era kepemimpinannya di unit elit Kostrad dan Kopassus.
Pesan utamanya adalah pentingnya menjaga silaturahmi dan nilai-nilai kesetiaan. Hal ini juga menunjukkan karakter Prabowo yang tidak pernah melupakan orang-orang yang telah berjuang bersamanya sejak dari bawah.
Pertemuan berlangsung di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Pertemuan Presiden Prabowo dengan para mantan ajudannya di tahun 2026 ini memberikan pelajaran berharga bagi publik mengenai arti sebuah komitmen. Di tengah dinamika politik yang seringkali penuh dengan perubahan aliansi, Prabowo menunjukkan bahwa hubungan manusia yang dibangun di atas dasar pengabdian dan integritas akan tetap kokoh meski waktu telah berlalu selama tiga puluh tahun.
Langkah ini juga dipandang sebagai strategi soft power untuk memperkuat soliditas di internal lingkungan pendukungnya, sekaligus mengirimkan pesan kepada generasi muda TNI tentang pentingnya menjaga kehormatan dan hubungan antar-prajurit.(E-4)
